8 مليارات جنيه تمويلات مصرفية للمشاركين بالتقسيط فى «إحلال السيارات»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بوزارة المالية، إن البنوك وفرت تمويلًا لشراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين فى نظام التقسيط تبلغ حوالى 8 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو المنصرم.

وبلغ عدد السيارات الجديدة المخصصة ضمن المبادرة حوالى 20 ألفًا و200 وحدة، تتنوع بين الملاكى والتاكسى والميكروباص، منها 7 آلاف سيارة نيسان، و5 آلاف و700 لادا وبى واى دي، و1700 من شيفروليه إلى جانب 1350 من هيونداي، و1700 شيرى تيجو، و550 وحدة من شيرى أريزو، كما تم تخصيص 565 ميكروباص كينج لونج، و435 أخرى من زيمكس، وبلغ عدد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكترونى نحو 39 ألفًا و500 وحدة.

وأوضح «عوض» أن الإقبال على المبادرة سيزداد خلال الفترة المقبلة مع إتاحة التسجيل لمواطنى الأقصر وأسوان على الموقع الإلكترونى خلال أيام، وذلك بعد ضم المحافظتين منتصف شهر أبريل 2022، موضحًا أنه تم فى وقت سابق ضم مدينة شرم الشيخ، مع إتاحة التسجيل لمواطنيها خلال الأسبوع الأخير من مايو نفس العام.

وتأتى مشاركة مدينة شرم الشيخ ضمن المبادرة كجزء من الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 فى نوفمبر المقبل.

وأشار «عوض» إلى أن عدد السيارات «المخردة» تجاوز 20 ألف سيارة، موزعة كالتالى حوالى 17 ألفًا و900 وحدة ملاكى، ونحو 1200 تاكسى، و1400 ميكروباص.

وأضاف أن عدد السابق للسيارات المخردة يتوزع على ساحات التخريد المختلفة، لتستحوذ ساحة القاهرة الكبرى على نحو 17 ألفًا و600 وحدة، والإسكندرية على 2000، والسويس وبورسعيد على 350 سيارة لكل منهما، والبحر الأحمر على 330.

ولفت «عوض» إلى أن قيمة الحافز الأخضر بلغت 460 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2022.

جدير بالذكر أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار للعام المالى 2021/ 2022.

ويصرف الحافز الأخضر فى السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة الوحدة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألفًا، والميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألف جنيه.