8 مليارات جنيه تعاقدات جديدة للقابضة للتشييد فى سلطنة عمان

عصام عميرة:كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن ارتفاع مستهدفات مشروع الموازنة الجديد إلى 19٫2 مليار جنيه تأتى مدعومة بمشروعات خارجية جديدة تصل إلى 8 مليارات جنيه فى سلطنة عمان بخلاف التعاقدات السابقة التى يتم تنفيذها، بقيادة الكيانات التابعة مثل النصر للمقا

عصام عميرة:

كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن ارتفاع مستهدفات مشروع الموازنة الجديد إلى 19٫2 مليار جنيه تأتى مدعومة بمشروعات خارجية جديدة تصل إلى 8 مليارات جنيه فى سلطنة عمان بخلاف التعاقدات السابقة التى يتم تنفيذها، بقيادة الكيانات التابعة مثل النصر للمقاولات «حسن علام» ومختار إبراهيم.

وقال «حجازى» لـ«المال»، إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تعمل فى جميع المحاور بغرض استثمارى، وتعظيم دور الشركات التابعة لها فى العديد من المشاريع القومية، وأن الشركات التابعة حصلت على تعاقدات جديدة داخليا وخارجيا بخلاف التعاقدات القديمة التى يجرى العمل على تنفيذها، على رأسها تشييد الطرق والكبارى والمرافق والكهرباء، حيث تستحوذ الكيانات التابعة على نسبة كبرى من المشاريع القومية.

وقد أوضح «حجازى« فى تصريح سابق لـ«المال» أن الشركة لديها مشاريع فى الخارج بالسودان وعمان وأبوظبي، من خلال شركاتها التابعة، حيث نمتلك خبرة تزيد عن مائة عام.

وترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، منذ أسابيع، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للتشييد وصدقت الجمعية العامة على مشروع الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها الـ 20 التابعة للعام المالى 2018-2019، والتى أظهرت ارتفاع الإيرادات المستهدفة لتبلغ 19.2 مليار جنيه بزيادة %63 عن المحقق فعليا فى العام المالى 2016-2017، واستهداف صافى ربح 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو %25 عن عام2016-2017، وفقا لبيان الوزارة.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشرى، لأن العمالة تمثل رأس المال الحقيقى للشركات وإن الاستثمار فى الموارد البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار فى المعدات.

كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن طرح نسبة %32.25 من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لها، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

وقال توفيق إن تطبيق برنامج الطرح لن يمس حقوق العاملين بل أنه من المنتظر أن ينعكس التطور بأداء الشركات بعد الطرح فى ظل مساهمة القطاع الخاص فى الإدارة على استقرار أوضاع العاملين وتحسنها وهو ما حدث فى حالات عديدة سابقة.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة مما لديه من خبرات فنية وإدارية وتسويقية بما يؤثر إيجابا فى ارتفاع العائد على الاستثمار بالشركات التابعة.