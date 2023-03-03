8 معلومات لأول مرة عن الفراخ البرازيلي المجمدة في التموين.. تعرف عليها ( صور )

مازالت الفراخ البرازيلي أكثر الموضوعات بحثًا على شبكة الإنترنت خاصة في محركات البحث الشهيرة والتي يسعي العديد من المواطنين إلى معرفة معلومات عنها، خاصة مع طرحها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها من الفراخ البلدية.

الفراخ البرازيلي في التموين

ويتم طرح الفراخ البرازيلي المجمدة في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، ومعارض أهلا رمضان.

أسعار الفراخ البرازيلي في التموين

يوجد 4 أنواع من الدجاج البرازيلي المجمد في المنافذ التابعة لوزارة التموين وتتراوح من 65 جنيهًا لـ 84.5 جنيه وهي كالتالي:

وزن 1 كيلو 65 جنيها.

وزن كيلو و100 جرام 71.5 جنيه.

وزن كيلو و200 جرام 78 جنيها

وزن كيلو و300 جرام 84.5 جنيه.

الفراخ البرازيلي من المجمعات الاستهلاكية

تعرف على الفراخ البرازيلي في منافذ التموين

1ـ دجاج مجمد بدون أحشاء.

2ـ الوزن الصافي: 1000 جرام ، 1100 ، 1200 ، 1300 جرام.

3ـ حلال مذبوح باليد حسب الشريعة الإسلامية.

4ـ يحفظ مجمدًا في درجة حرارة 18 مئوية تحت الصفر.

5ـ لا يجوز إعادة التجميد بعد الإذابة.

الفراخ البرازيلي

6ـ تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء مطبوعان على شريط الإقفال.

7ـ الحفظ المنزلي في فريزر أو درجة حرارة 18 مئوية تحت الصفر أو أبرد.

8ـ إنتاج : مسلخ بي ار اف س/1 ، فرانسيسكو بلتراو ـ بارانا ـ البرازيل.

الدجاج البرازيلي في التموين

كما أنه تمت طباعة كلمة “حلال” 4 مرات على كيس الفرخة البرازيلي المجمدة ، في الجانب الأيمن والأيسر، مرتين باللون الذهبي ، ومرتين باللون الأبيض مع توضيح كيفية ذبح الفراخ البرازيلي على الشريعة الإسلامية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال – في تصريحات صحفية – إنه تم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد 25 ألف طن فراخ برازيلي، وطرحها في المنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة.

كما أن السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أكد – في تصريحات تليفزيونية – أن الحكومة لا تستهدف الربح من الكميات التي يتم استيرادها من الفراخ البرازيلي، حيث إنه يتم طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الدواجن المحلية.