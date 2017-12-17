8 مطالب لغرفة شركات السياحة لتحسين أوضاع القطاع

دعاء محمودتقدم أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوثيقة مطالب للوزارة من أجل اعتمادها وإقرارها لتصحيح أوضاع القطاع الفترة المقبلة، وعلى رأسها ضرورة إنشاء علاقة جيدة مع الشركات االعالمية تعيد منظومة عادلة للتنشيط والحوافز بما يحقق ازدهار السياحة في ظل نظام يضمن الشفافية.وجاء وضع خطة تدر



دعاء محمود

تقدم أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوثيقة مطالب للوزارة من أجل اعتمادها وإقرارها لتصحيح أوضاع القطاع الفترة المقبلة، وعلى رأسها ضرورة إنشاء علاقة جيدة مع الشركات االعالمية تعيد منظومة عادلة للتنشيط والحوافز بما يحقق ازدهار السياحة في ظل نظام يضمن الشفافية.

وجاء وضع خطة تدريب واعتمادها لتغطية القصور في العمالة الناتج عن هجرة العاملين في المجال وابتعادهم عن القطاع خلال الفترة الماضية، ثاني مطالب العرفة.

وأوضحوا أنه رغم أن اللائحة الحالية للانتخابات لا تلبي طموحات واحتياجات الجمعية العمومية، فإنهم يقبلون كحل مؤقت أن يتولي مجالس الإدارات الشرعية إعادة إصدار لائحة جديدة تلبي جميع طموحات الجمعية العمومية وتواكب التطورات والمتغيرات في مجال السياحة.

وطالبوا بضرورة إعلان خطة محددة المواعيد للعمل بها لموسم العمرة الحالي، علي أن تتضمن تشغيل موسم العمرة بدأ من يناير المقبل، بالإضافة إلي إعلان خطة لموسم الحج بالتنسيق مع مواعيد البعثات الأخري، خاصة في مسالة تسجيل الحجاج وعرض الميزانية العمومية والموازنة التقديرية لصندوق الحج والعمرة لعرضها علي الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.

وحلت أهمية إعادة النظر في الجزاءات الصادرة في حق الشركات بإلغائها أو تخفيضها بما يتناسب مع حجم المخالفة وظروفها من خلال لجنه تمثل فيها الغرفة خامس مطالب الأعضاء .

وأكدوا ضرورة مراجعة مسألة الفروع بشكل عام وإعداد معايير واضحة لشروط منحها حتى لا تضار الشركات التي حصلت علي موافقات سابقة أو التي ترغب في إنشاء فروع.



كما طلبوا إعادة ترتيب البيت السياحي بما يضمن تصحيح العلاقة بين الوزارة والشركات في ضوء الصلاحيات والقوانين المنظمة لها بما يضمن العدالة من خلال تمثيل الغرفة بشكل رسمي في التحقيقات طب~ًقا لما معمول به سابقا.

وأخيرًا ناش أعضاء الفرقة وضع تصور لكيفية استفادة الشركات من منظومة التأشيرة الإلكترونية طبقًا لما هو متبع في دول أخرى.