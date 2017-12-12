8 مصانع أدوية أوقفت إنتاجها وغيرت النشاط

دعاء حسنى وأحمد صبرى قال الدكتور، حسين خضير، رئيس اتحاد مصانع الأدوية تحت الإنشاء، إن هناك 8 مصانع أدوية أوقفت إنتاجها بالكامل وغير نشاطها بسبب رفض وزارة الصحة تعديل قوانين التسعير. وأكد فى كلمته بمؤتمر تحديات صناعة الدواء اليوم، أن مطالبهم تتمثل فى استجابة الوزارة بإتاحة 20 مستحضر جديد لكل

دعاء حسنى وأحمد صبرى

قال الدكتور، حسين خضير، رئيس اتحاد مصانع الأدوية تحت الإنشاء، إن هناك 8 مصانع أدوية أوقفت إنتاجها بالكامل وغير نشاطها بسبب رفض وزارة الصحة تعديل قوانين التسعير.

وأكد فى كلمته بمؤتمر تحديات صناعة الدواء اليوم، أن مطالبهم تتمثل فى استجابة الوزارة بإتاحة 20 مستحضر جديد لكل مصنع مرخص حديثا على أن يكون اختيار الأصناف من حق الشركة إضافة إلى جعل أسعار تلك الأصناف ملائمة لتكلفتها.

وطالب بتعديل آليات تسجيل الأدوية وتحويله إلى نظام التسجيل السريع الذي ينتهي خلال 6 أشهر حيث أنه فى القانون الحالى يحتاج تسجيل العقار إلى أكثر من 5سنوات.