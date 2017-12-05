8 مشروعات فائزة بمدن القناة في مبادرة تحسين جودة العمل

نادية صابرقال عبد الحميد المطري، أمين اتحاد جمعيات التتمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إن مسابقة خطوة لتحسين جودة العمل شهدت تنفيذ المشروع فى محافظات القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وشارك فى المشروع 36 شركة تم تدريب 120 مشرفًا و6200 عامل، كما شارك فى مسابقة مشروع خطوة 8 شركات تضم

نادية صابر







قال عبد الحميد المطري، أمين اتحاد جمعيات التتمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إن مسابقة خطوة لتحسين جودة العمل شهدت تنفيذ المشروع فى محافظات القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وشارك فى المشروع 36 شركة تم تدريب 120 مشرفًا و6200 عامل، كما شارك فى مسابقة مشروع خطوة 8 شركات تضم 1500 عامل.

جاء ذلك على هامش مؤتمر خطوة “لتحسين جودة العمل”، والذي نظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية “FEDA”، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بمدن القناة الثلاث، وتحت إشراف مؤسسة GIZ الألمانية تحت عنوان خطوة.. الطريق إلى بيئة عمل أفضل.

وأكد أن هناك 8 مشروعات بمدن القناة الثلاث تقدمت بعدة أفكار متنوعة لتحسين جودة العمل وفازت في مسابقة مبادرة خطوة.

وأوضح أن المشروعات الثمانية الفائزة تضمنت مشروعات بمحافظة الإسماعيلية، وهى مصنع “أركت وود” المتخصص في صناعة الأثاثات، والذي تقدَّم بفكرة لتركيب ألواح عازلة للحرارة على سطح المشغل لتحسين درجة الحرارة داخله، خصوصًا في فصل الصيف مما يساعد على تحقيق سبل الراحة للعمل، وجاءت فكرة الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة، لإنتاج المولدات الكهربائية، لعمل نظام لتهوية العنابر لأن مشكلتها الرئيسية كانت في التهوية والحرارة المرتفعة، كما أقامت كافيتريا للعمال، لاستخدامها وقت الراحة، بينما جاءت الشركة الثالثة بالإسماعيلية وهي “هاي تيك للزيوت: ببناء مساكن للعمال مكونة من غرف نوم ومطابخ وغرف معيشة وصالة رياضية وذلك بسبب وجود الشركة في منطقة معزولة تسببت في صعوبة وصولهم لعملهم في المواعيد المحددة.

وأضاف المطري أن محافظة بورسعيد تقدمت بفكرة إلى مبادرة “خطوة”، وتم تنفيذها وهي شركة “بوني سنتر” لصناعة فرش السيارات، وقامت ببناء قاعة للتدريبات وكافيتريا على سطح المنشأة لتحقيق الراحة للعمال، مما يسهم في تطوير الإنتاج.

وتابع أن محافظة السويس شاركت بثلاث شركات وهى: بلازا للملابس الجاهزة، وكانت فكرته تقوم على تخصيص غرفة لتدريب الموظفين، موضحًا أن المشروع الثاني لمحافظة السويس وهو “زاد” لتحضير المستحضرات الدوائية كان يعاني مشكلتين هما ترك العاملات لوظائفهم بمجرد الزواج وربما تطلب الأمر بناء حضانة للأطفال؛ حتى لا تخسر الشركة عمالة مدربة، بينما تكمن المشكلة الثانية والتي تم حلها فى عدم وجود مكان ليقضي فيه العمال وقت راحتهم لذلك تم بناء كافيتريا للعمال.

ونوه بأن المشروع الثالث بالسويس كان لشركة أم القرى المتخصصة في إصلاح السفن، وقامت فكرة مشروعها على نقل عوامة للبحر وترسيتها بجانب السفن المحتاجة للإصلاح ووضع الحاويات على تلك العوامة والتي تضم غرف معيشة للعمال؛ وذلك لأن إصلاح السفن يحتاج لأكثر من يوم.

وذكر المطري أن المشروع الرابع كان لمصنع السويس للصناعات الغذائية، والذي يقوم على تحويل مبنى خال للشركة إلى مجمع خدمي يضم وحدة طبية ومصلى وكافيتريا للعمال.