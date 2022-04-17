8 مسلسلات رمضانية فى ميزان النقاد.. أبرزها «انحراف والمشوار ورانيا وسكينة»

رغم أن هناك مسلسلات حققت نجاحا جماهيريا في النصف الأول من شهر رمضان المبارك وأشاد بها الكثيرون على السوشيال ميديا ، إلا أنه توجد أيضا أعمال درامية لم تظهر بالجودة والتميز المتوقع منها.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد في المسلسلات التي ظهرت بنتيجة سيئة فنيا وجاءت أقل تميزا ، مثل مسلسل بابلو لحسن الرداد وانحراف لروجينا وملف سري لهاني سلامة وراجعين ياهوى لخالد النبوي ورانيا وسكينة لروبي ومي عمر وشغل عالي لفيفي عبده وشيرين رضا لأسباب معينة.

سمير الجمل : توبة وشغل عالي وانحراف وبابلو خيبت ظن الكثيرين

أكد الناقد الفني سمير الجمل، أن حسن الرداد يجب أن يعيد حساباته مع نفسه ونفس الأمر ينطبق على روجينا فليس معنى البطولة المطلقة أن يكتب لها مسلسل من الجلدة للجلدة كما يقال وطيلة الوقت نرى ” تكشيرة على وجهه” وذلك سبب ضعف مسلسلها انحراف.

ويضيف أن مسلسل سويتيس بالعربي عبارة عن نصب واحتيال حقيقي ، متسائلا ما سبب زرع نبتة في أرض غير مناسبة لها ففي ذلك حالة استخفاف بالمواطن المصري والعربي لأن هناك أشخاصا لا يقرأون العربية.

ويشير إلى أن الشعب المصري لا يمكن أن نضحك عليه ، ومسلسل شغل عالي للأسف ضعيف فنيا ففريق العمل يجب أن نقدم لهم كارتا أحمر لما قدموه في هذا المسلسل ويجب محاكمة صناع هذا العمل.

أما بالنسبة لمسلسل توبة فأرجو من عمرو سعد أن يتخلى عن دور البلطجة وشجيع السينما التي يقدمها منذ سنوات على طريقة الفنان محمد رمضان فالعام الماضي ، ملوك الجدعنة وهذا الموسم توبة بنفس الطريقة ، ويجب تفتيش هذه الأعمال ذاتيا لأن بها شبهة.

وأكد أن مسلسل المشوار لمحمد رمضان ليس فيه جديدا أبدا ، فهو استكمال لقصص مسلسلاته السنين الماضية الشخص المضطهد الذي يريد إقامة العدل في الكون ، وللأسف المخرج محمد ياسين لم يستطع تغيير محمد رمضان برغم الصورة الجيدة التي قدمها في المسلسل لكن ما قيمتها والجمهور يأخذ من رمضان موقفا منذ البداية ومن يحب مشاهدته فذلك من باب الفضول ليس أكثر.

محمد قناوي : مسلسل المشوار لمحمد رمضان ضعيف فنيا

وقال الناقد الفني محمد قناوي، إن مسلسل رانيا وسكينة لروبي ومي عمر ضعيف فنيا ، وكذلك مسلسل توبة لعمرو سعد.

أيضا مسلسل المشوار لمحمد رمضان أقل تميزا وفنيا وجودة برغم تعاون رمضان مع المخرج محمد ياسين إلا أنه لم يظهر بالمستوى الفني المتوقع في رمضان.

وتابع أن إيقاع المسلسل هادئ جدا وموضوعه لم يقبل عليه المشاهدون بقوة ، فهو ليس حدثا دراميا يبنى عليه مسلسل تليفزيوني.

ماجدة خير الله : رانيا وسكينة ويوتيرن أقل تميزا في رمضان

وترى الناقدة ماجدة خير الله، أن مسلسل ملف سري لهاني سلامة لايحمل قيمة فنية أو اجتماعية ، فهو يقدم مشاهد البلطجة بصورة كبيرة لكن بشياكة وذلك كان اعتراض وهجوم الناس على محمد رمضان سابقا بسبب أنه يقدم مسلسلات البلطجة السنين الماضية.

وأشارت الى أن مسلسلات بابلو ورانيا وسكينة تعتبر من الأعمال الدرامية التي لم تظهر بمستوى فني وجودة مميزة في شهر رمضان هذا العام.

ولفتت إلى أن مي عمر ليست مميزة للأسف في مسلسل رانيا وسكينة في الشخصية الكوميدية ، بالإضافة إلأ أن مسلسل يوتيرن لريهام حجاج ليس من الأعمال الدرامية القوية أيضا في رمضان ، كذلك مسلسل راجعين ياهوى لخالد النبوي قدم بنفس السيناريو القديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة دون أي وجود تحديث عليه وذلك أظهر العمل في النهاية بصورة وروح قديمة للغاية كأنه لا يقدم للجمهور في 2022.