8 مدربين ضحايا 12 جولة فى الدورى الممتاز

على المصرى: شهدت مسابقة الدوري المصرى الممتاز، حتى الأن مع مرور 12 جولة منها، رحيل 8 مديرين فنيين عن الفرق التى بدأت معهم المسابقة، سواء بقرار إقالة من مجالس الإدارات، أو استقالة أو اعتذار عن إكمال المهمة لأسباب خاصة تتعلق بالمدربين. ورحل التشيكي فرانز شتراكا، عن تدريب سموحة لأسباب خاصة، وا



على المصرى:



شهدت مسابقة الدوري المصرى الممتاز، حتى الأن مع مرور 12 جولة منها، رحيل 8 مديرين فنيين عن الفرق التى بدأت معهم المسابقة، سواء بقرار إقالة من مجالس الإدارات، أو استقالة أو اعتذار عن إكمال المهمة لأسباب خاصة تتعلق بالمدربين.

ورحل التشيكي فرانز شتراكا، عن تدريب سموحة لأسباب خاصة، واعتذر طارق العشري، عن إكمال مهمته مع إنبى، وأقيل هاني رمزي، من تدريب الاتحاد السكندرى، وتقدم مؤمن سليمان، باستقالته من تدريب مصر المقاصة، وأقيل خالد عيد، من طنطا، واستقال أحمد سامي، من تدريب طلائع الجيش، واعتذر أحمد حسام “ميدو”، عن إكمال مهمته مع وادى دجلة، واستقال خالد القماش، من تدريب الرجاء.

ووصل الأمر لرحيل بعض معاونى المدربين، بعدما فضل ثلاثى الزمالك، حسين السيد “مدير الكرة”، وطارق يحيى “المدرب العام”، ومدحت عبدالهادى “المدرب المساعد”، الاستقالة من الجهاز الفنى للقلعة البيضاء، عقب التعادل مع الرجاء بهدف لكل فريق.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعيين نبيل محمود، نجم القلعة البيضاء السابق، فى منصب المدرب العام، لمعاونة الصربى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني للفريق، مع منح المدرب المونتينجرى حرية الاستعانة بمساعد أجنبى، وتم إسناد مهمة مدير الكرة لأيمن حافظ، المدير الإدارى للفريق.

كان على رأس قائمة الراحلين في الساعات الماضية، أحمد حسام “ميدو”، الذي استقال من منصبه كمدير فني لوادي دجلة، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية أمام الاتحاد السكندرى، وهو الأمر الذي أنهى تجربة النجم الكبير، التي استمرت لفترة تخطت عاماً كاملاً، منذ توليه المهمة في نوفمبر 2016، ولم تكن ناجحة بالقدر المنتظر، بعدما خاض 32 مباراة، فاز في 9 مباريات فقط وتعادل في مثلها، وهزم في باقي اللقاءات.

إدارة وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى، اختارت الاستعانة بمدرب مغمور، بعيداً عن الأسماء المعروفة في مجال التدريب، ولكنه عمل في منصب المدير الفني المؤقت أكثر من مرة، وهو أحمد حمودة، المدرب العام السابق للفريق، ورحل مع ميدو مساعده محمد شوقي، المدرب المساعد، وسيد متولى، مدير الكرة.

وكشف نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تعاقده بشكل رسمي مع طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق أهلي طرابلس الليبي، والذي حقق معه إنجازاً كبيراً بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعدما تولى ميمى عبدالرازق المهمة بشكل مؤقت، فى لقاء المقاولون العرب، أمس الأحد، وحقق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف نظيفة.

وتعاقد نادي طنطا مع أسامة عرابي المدير الفنى الأسبق لنادى أسوان، لقيادة الفريق بعد تجربة طويلة وناجحة مع خالد عيد، الذي أعاد الفريق للدوري الممتاز، وقاده للبقاء في الموسم الماضي، ولكن تراجع النتائج هذا الموسم أثر على أبناء السيد البدوى.

ورحل المدرب الشاب أحمد سامي، عن قيادة طلائع الجيش، بعدما تقدم بإستقالته بسبب سوء نتائج الفريق بالمسابقة، وتولى المهمة بدلاً منه المدرب المخضرم حلمي طولان، أملاً في تحسين النتائج، من جانب إدارة الفريق العسكرى.

وتعاقدت إدارة نادى الرجاء، مع عماد النحاس المدير الفنى السابق لنادى أسوان، لخلاقة خالد القماش الذى تقدم بإستقالته من تدريب الفريق المطروحى، بعد خسارة فريقه من الإنتاج الحربي، وتحسنت النتائج مع النحاس، كان أخرها التعادل الإيجابى مع الزمالك.

وجاء عماد سليمان من بعيد، ليتولى منصب المدير الفنى لمصر المقاصة، بعدما ساءت النتائج مع مؤمن سليمان المدير الفنى السابق للفريق الفيومى، بعدما جمع نقطة وحيدة من خمس لقاءات، وفاضلت الإدارة بين طلعت يوسف وحلمى طولان ومحمد حلمى لقيادة الفريق، ولكنها تعاقدت مع عماد سليمان، الذى أعاد المقاصة للطريق الصحيح.

وأتفق محمود مشالى رئيس نادى الاتحاد السكندرى السابق، مع محمد مصيلحى الرئيس الحالى، على الإطاحة بهانى رمزى، من تدريب الفريق لسوء النتائج، عقب المطالبة الجماهيرية بإقصائه، وتم التعاقد مع الفرنسى جون ميشيل كفالى، ولم تتحسن النتائج أيضا، رغم الفوز الكبير أمس الأحد، برباعية نظيفة على وادى دجلة.

وفضل طارق العشرى المدير الفنى لنادى إنبى، الإستقالة من تدريب الفريق البترولى، بعد مرور 5 جولات من النسخة الحالية للدورى، بعدما فضل الرحيل نظراً للظروف التى مر بها الفريق، وتعاقد النادى مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، وتحسنت النتائج رغم الهزيمة الكبيرة أول أمس السبت، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام النادى.