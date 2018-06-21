8 مخالفات تموينية للمخابز والمحال بمطروح

معتز محمود أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح عن قيام حملة تموينية على الأسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة مرسي مطروح. وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مخالفات تموينية وكان أبرزها بيع بأزيد عن السعر المقرر لأسطوانات البوتاجاز والخبز ولحوم غير معلن عن الأسعار. وأض

معتز محمود

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح عن قيام حملة تموينية على الأسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة مرسي مطروح.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مخالفات تموينية وكان أبرزها بيع بأزيد عن السعر المقرر لأسطوانات البوتاجاز والخبز ولحوم غير معلن عن الأسعار.

وأضاف مدير التموين أنه تم قيد المحاضر باقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية.

وأضاف محافظ مطروح أن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار والمخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.