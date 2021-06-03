الإسكندرية

8 محاضر وإعدام 64 كجم لحوما ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمطروح

استمرار لجهود المحافظة فى تكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية
معتز محمود 12:22 ص, الجمعة, 4 يونيو 21 12:22 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

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نظمت لجنة التفتيش على المحلات والمطاعم بمطروح برئاسة إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة وبالتعاون مع كل من مديرية الطب البيطري ومديرية التموين ومديرية الصحة ومباحث التموين حملة تفتيش على عدد من المحلات والمطاعم وبيع اللحوم وتوقيع 8 محاضر مخالفة وضبط 64 كجم لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

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وذلك استمرار لجهود المحافظة فى تكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية والأسواق لمتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين بمطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للسلع المعروضة والاطمئنان على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومنع اى تجاوزات، خاصة مع الإقبال على المحافظة مع بدء موسم الصيف السياحى.

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بقلم معتز محمود

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