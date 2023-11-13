8 لاعبين يقتنصون مزاد أقطان كفر الشيخ بسعر 14 ألف جنيه

اقتنصت 8 شركات عاملة فى تجارة القطن أمس مزاد محافظة كفر الشيخ لصنف جيزة 94 على كمية بلغت 5258 قنطارا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن سعر القنطار سجل نحو 14000 جنيه مقابل 13300 خلال مزاد نهاية أكتوبر الماضى.

وأكدت المصادر أن شركة «مصر» فازت بالكمية الأكبر فى الجلسات بعد حصولها على 1784 قنطارا، تلتها «أبو مضاوى» بواقع 837 ثم «الكريم» 716 و«أبو سعيدة» 600 و«المجد» 515 و«الرباعية» 474 و«الفرج» 173 و«صيادكو» 159.

وكشفت المصادر أن سعر فتح المزاد سجل 5500 جنيه للقنطار، مشيرة إلى أن مراكز تجميع القطن شملت 28 أهمها «متبول» و«كفر العرب» و«كنيسة الصرادوسى» و«شابة» و«فرامون» و«الجدية» و«الخاشعة» و«المشارقة» و«صندلا» و«العباسية» و«الحازق» وذلك فى «سيدى سالم» و«الحامول» و«مطوبس» و«دسوق».

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى سجلت 336 ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحري، إذ حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالمياً فى الأقطان الطويلة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.