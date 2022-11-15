8 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات المونديال وترددات مفتوحة

تبث 8 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم 2022 مع مجموعة قنوات بين سبورت القطرية كافة مباريات كأس العالم 2022 من خير الترددات الآتية على يوتلسات @ °8 درجات غرب.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن 8 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم 2022 والقنوات المجانية الناقلة لمونديال قطر 2022..

8 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم 2022 بدون تشفير

ستذيع قنوات مباريات كأس العالم 2022 بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية، وفي السطور التالية نقدم ترددات هذه القنوات والأقمار الصناعية.

تردد 4 قنوات مفتوحة تنقل لكأس العالم 2022

تردد قناة IRIB HD Iran تردد قناة TRT Spor 2 HD

قمر صناعي: Arabsat 2C/2D/3A على 26 شرق

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

التشفير: مفتوح

قمر صناعي: Turksat 1C على 24 شرق

التردد: 11958

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: رأسي

التشفير: مفتوح

تردد قناة zdf تردد قناة das erste

قمر صناعي: Astra 1B-1H + 2C على 19.2 شرق

التردد: 11362

معدل الترميز: 22000

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

التشفير: مفتوح

قمر صناعي: Hot Bird 1-6 على 13 شرق

التردد: 11541

معدل الترميز: 22000

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: رأسي

التشفير: مفتوح

8 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم 2022

احتلت القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، وحازت ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022، محركات البحث خلال الساعات الماضية، حتى يتمكن مترقبي المونديال مشاهدة أقوى المباريات بجودة عالية ودون تشفير أو تقطيع من المنزل مجانًا، لجميع المشجعين داخل الوطن العربي وخارجه.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022

سيتمكن الجماهير متابعة مونديال قطر 2022، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على عدة أقمار صناعية، كما يلي:

قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم بشكل مجاني

1– القناة الناقلة كأس العالم 2022 على هوت بيرد

القناة: zdf.

تردد: 11054.

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H).

2- قناة das erste على هوت بيرد تنقل كأس العالم 2022 مجانًا وتردها كالتالي:

القمر الصناعي: Hotbird.

التردد:11541.

معامل الترميز: 22000 (V).

3– قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم



القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي:

القناة: IRIB HD Iran.

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H).

القمر الصناعي التركي

قناة TRT2

القناة: TRT2.

التردد: 11054.

معامل الترميز: 30000 رأسي.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11494 H 22000

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11836 H 27500

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10876 V 22000

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10906 V 22000

موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022

تتجه أنظار العالم نحو دولة قطر مساء يوم الأحد الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، لانطلاق كأس العالم في نسخته الاثنين والعشرين، بانطلاق صافرة بداية البلد المستضيف ضد نظيره منتخب الإكوادور، على أن تستمر البطولة حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022

بعد معرفة القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022، نأتي الآن إلى مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة كآلاتي:

موعد مباريات يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في كأس العالم

قطر ضد الإكوادور في تمام الساعة 6:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في كأس العالم



إنجلترا ضد إيران في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

السنغال ضد هولندا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

الولايات المتحدة ضد ويلز في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم

الأرجنتين ضد السعودية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

الدنمارك ضد تونس في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

المكسيك ضد بولندا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

فرنسا ضد أستراليا في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في كأس العالم

المغرب ضد كرواتيا في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

ألمانيا ضد اليابان في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

إسبانيا ضد كوستاريكا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

بلجيكا ضد كندا في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الخميس 25 نوفمبر 2022 في كأس العالم

سويسرا ضد الكاميرون في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

البرتغال ضد غانا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

البرازيل ضد صربيا في تمام الساعة 9:00 مساءً.