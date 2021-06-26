8 قطاعات تستحوذ على مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية اتجاها بيعيا صافيا الأسبوع الماضي، بتركز في 8 قطاعات أساسية شملت الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية.

بصافي مبيعات 111.7 مليون جنيه

ووفقا لتقرير البورصة المصرية، كان نصيب المستثمرين الأجانب من تعاملات البورصة المصرية 9.1%، بصافي مبيعات 111.7 مليون جنيه، فيما استحوذ المستثمرون المحليون على 83.3%، بصافي مشتريات 14 مليون جنيه، والعرب 7.6%، بمشتريات قيمتها 97.7 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية تسجيل الأجانب مبيعات في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 21.8 مليون جنيه، وفي قطاع موارد أساسية قيمتها 54.88 مليون جنيه، وقطاع الرعاية الصحية بقيمة 14.3 مليون جنيه، والبنوك بقيمة 29.29 مليون جنيه.

كما اتجه الأجانب أيضا للبيع في قطاعات خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 19.9 مليون جنيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بقيمة 21.35 مليون جنيه، وطاقة وخدمات مساندة بقيمة 11.30 مليون جنيه، وقطاع ورق ومواد تعبئة بقيمة 956 مليون جنيه.