8 قرارات لجامعة عين شمس بعد إصابة طبيب «الدمرداش» بـ«كورونا» (مستند)

كشف بيان صادر عن الجامعة إصابة بعض أفراد أسرة الطبيب بفيروس كورونا.

اتخذت جامعة عين شمس 8 قرارات جديدة على خلفية ثبوت إصابة أحد أطباء الامتياز بقسم النساء والتوليد بمستشفي الدمرداش بفيروس كورونا .

جامعة عين شمس : إصابة بعد أفراد أسرة الطبيب بفيروس كورونا

وكشف بيان صادر عن الجامعة إصابة بعض أفراد أسرة الطبيب بفيروس كورونا .

وفي هذا الصدد قررت الجامعة غلق الوحدة الرابعة بقسم للنساء والتوليد بمستشفي الدمرداش، لحين ظهور تحاليل كافة العاملين بها.

وقررت الجامعة تطهير المستشفي بالكامل وإيقاف العيادات واستقبال الحالات بالقسم الذي يعمل فيه الطبيب، وحصر جميع المخالطين للطبيب من المرضي والأطباء والتمريض والعمل وعددهم ٧٩ لفحصهم، وأسفرت نتائج الفحص عن سلبية العينات.

كما قررت الجامعة إجراء فحوصات لـ ٦٩ شخص آخر رغم عدم مخالطتهم مباشرة لطبيب الامتياز، وكذلك حصر أسماء وتليفونات المرضي المترددين على قسم الولادة يوم الأربعاء 1 أبريل الجاري.

ويضاف إلى ذلك المتابعة والتأكيد على التزام جميع العاملين ارتداء الواقيات الشخصية واتباع سياسات مكافحة العدوي.

كما قررت جامعة عين شمس منح إجازة للمخالطين لطبيب الامتياز اللذين ظهرت سلبية فحوصاتهم لحين إعادة الفحص بعد ٣ أيام.