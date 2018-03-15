8 فرق من بلدان مختلفة تزين ربع نهائى الدورى الأوروبى

على المصرى اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية من الدورى الأوروبى لكرة القدم، بعد نهاية لقاءات الإياب، التى جرت مساء أمس الجمعة، ليصعد ثمانية فرق لربع النهائى، الذى ستقام قرعته اليوم الجمعة، فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا". وصعد…

على المصرى

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية من الدورى الأوروبى لكرة القدم، بعد نهاية لقاءات الإياب، التى جرت مساء أمس الجمعة، ليصعد ثمانية فرق لربع النهائى، الذى ستقام قرعته اليوم الجمعة، فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”.

وصعد لدور الثمانية فرق من 8 بلدان مختلفة، هى أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزى وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي ولايبزيج الألماني ولاتسيو الإيطالي، وسسكا موسكو الروسى وسبورتينج لشبونه البرتغالى وريد بول سالزبورج النمساوى، ليكتمل عقد المتأهلين لربع نهائى اليوروبا ليج.

وستلعب مباريات ذهاب الدور ربع النهائى يوم 5 أبريل المقبل، فيما تقام لقاءات الإياب يوم 12 من الشهر نفسه، علما بأن نهائى البطولة سيقام يوم 16 مايو المقبل على ملعب أوليمبيك ليون فى فرنسا.