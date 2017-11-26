8 فرق طلابية تمثل مصر في مسابقة ماراثون شل

نسمة بيومىتستعد مصر للمشاركة في النسخة الافتتاحية من مهرجان شل العالمي، تحت اسم "اصنع المستقبل"، وهو احتفال بالأفكار والحلول الذكية التي تتناول موضوع تحديات الطاقة العالمية، والذي سيشهد انعقاد الدورة التاسعة من الحدث السنوى الذى تنظمه شركة شل على مستوى منطقة الشرق الاوسط وآسيا بعنوان "ماراثون شل



نسمة بيومى

تستعد مصر للمشاركة في النسخة الافتتاحية من مهرجان شل العالمي، تحت اسم “اصنع المستقبل”، وهو احتفال بالأفكار والحلول الذكية التي تتناول موضوع تحديات الطاقة العالمية، والذي سيشهد انعقاد الدورة التاسعة من الحدث السنوى الذى تنظمه شركة شل على مستوى منطقة الشرق الاوسط وآسيا بعنوان “ماراثون شل البيئى” (Shell Eco-Marathon)، والذى تمتد فعالياته من 8 -11 مارس 2018، ويقام للمرة الثانية علي التوالي في سنغافورة.

وتعد مشاركة مصر في هذا الحدث خطوة نحو تطوير وصناعة السيارات صديقة البيئة الموفرة للطاقة تحافظ علي البيئة بشكل عام من حيث الكفاءة والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، لاسيما أن مصر تسعي من خلال خطة عمل ممنهجة إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد علي مصدر واحد، لخفض نسبة الانبعاثات الضارة، أملاً في بناء مستقبل أكثر استقراراً بمعدل تلوث بيئي منخفض.

وتتمثل مشاركة مصر في 8 فرق طلابية من 6 جامعات، وهى: فريق ASU Racing Team عن مشروعي “نيفيرا” و”فاير فلاي” من جامعة عين شمس، فريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عن مشروع “شاريو”، فريقي CUT Eco-Racing و CUT Eco-Racing UC عن مشروعي “حورس” و”أنوبس 4″ من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وفريق مبتكري GUC عن مشروع “إينوفا بلاست” من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفريق Helwan Super-mileage عن مشروع “سونك” من جامعة حلوان، ولأول مرة سيشارك فريق SCU Racing Team عن مشروع “كاميليوس” من جامعة قناة السويس، ويتنافس الطلاب خلال هذا الحدث العالمي المرتقب مع طلبة الجامعات والمؤسسات الفنية والقادمين من أكثر من 20 دولة في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغ عددهم 182 فريق.

وتتضمن المسابقة عروضا لمشاريع سيارات موفرة للطاقة تعمل بكفاءة تضاهي السيارات العادية دون استخدام كم كبير من الطاقة المتمثلة في محروقات الطاقة أو ما يمثلها، ويعد هذا الحدث فرصة هامة للاحتفاء بالأفكار الجديدة والمميزة للمهندسين والمصممين الواعدين ،حيث يقدم ماراثون شل البيئى تحدياً للطلبة لتصميم وتنفيذ سيارات تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة ويمكن قيادتها لأطول مسافة ممكنة باستخدام لتر واحد من الوقود سواء كان بالديزل أو الوقود أو البطارية.

وبهذا الصدد قامت شركة شل مصر بتنظيم حفل تكريم للمتسابقين المشاركين في ماراثون شل البيئي بآسيا 2018، حيث عقد هذا الاحتفال بمناسبة حصول الفرق الطلابية علي برامج رعاية المختلفة والمقدمة من شركة شل مصر والتي تبدأ من ثلاث مستويات للجائزة البرونزية بقيمة اربعة وخمسة وستة ألاف دولار، الجائزة الفضية بقيمة 7,500 دولار، الجائزة الذهبية بقيمة 10,000 دولار، و12,500 دولار للجائزة البلاتينية، وذلك بعد ان قاموا بإستعراض افكارهم المختلفة ونماذج السيارات التي يعملون علي تنفيذها أمام لجنة التحكيم من مختلف القطاعات المتعلقة بالسيارات وتقنيتها، وتتضمن هذه اللجنة كلاً من السيد معتز درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر والسيدة نشوي صالح مدير الاستثمار الإجتماعي شركة شل مصر والسيد محمد حمزة مدير حاضنة الأعمال “أيه يو سي فينتشر لاب” AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والسيد خالد سعد المدير العام لشركة بريليانس بافاريان أوتو ونخبة من ممثلي شركة شل مصر.

وتم اختيار الفرق من بين 11 فريقا مصريا للمشاركة في المسابقة، بعد اجتيازهم المرحلة الثانية من الاختبارات بنجاح, كما يشهد عام 2018 مشاركة مصر للعام السادس على التوالي في هذه المسابقة.

وفي ضوء ما سبق، قال معتز درويش نائب رئيس شركة شل مصر “تخطو مصر الآن أولي خطواتها نحو تطوير صناعة السيارات علي الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أن هذه هي المرة السادسة التي تشارك فيها مصر في هذه المسابقة العالمية حيث حققت مصر مراكز متقدمة في الدورات السابقة ومن أهمها حصول مصر على المركز الرابع عالميا في فئة الجزولين، كما تمكن فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة من القيادة لمسافة 57 كم بإستخدام لتر واحد من الوقود”.

وأضاف درويش: “تسهم المسابقة في توجيه فكر الطلاب المشاركين نحو تقديم حلول مبتكرة حول كفاءة واستدامة الطاقة مما ينمي المهارات التقنية لديهم ويمكنهم من المنافسة عالميا، ويأتي ذلك في إطار حرص شركة شل من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي على تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب المصري .”