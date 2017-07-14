8 طرازات لبورش تنافس على حصة السيارات الفاخرة

أحمد شوقي :

تنافس 8 طرازات للعلامة الألمانية “بورش” على حصة من سوق السيارات التي تتراوح أسعارها بين 2 و3 ملايين جنيه؛ والتي تضم إلى جانب طرازات “بورش” 7 سيارات أخرى.

وتصدرت كل من “بورش S كاريرا” وشقيقتها “كاريرا 4” قائمة الـ 15 طرازًا بسعر مليونى جنيه لكل منهما؛ فيما حلت “بورش S4 تارجا” بالمركز الثاني بـ 2,1 مليون جنيه؛ وتبعتها “رانج روفر إيفوك” بما يتراوح بين 2,1 و2,2 مليون جنيه.

وحلت “بورش S4 كاريرا” في المركز الرابع بـ 2,2 مليون جنيه، وتبعتها “أودي Q7 “ و”مرسيدس E300 ” بواقع 2,3 مليون جنيه؛ فيما سجلت “بورش S باناميرا” 2,3- 2,4 مليون جنيه؛ ثم “بورش S4 باناميرا” و”بورش GTS باناميرا” بواقع 2,4 مليون جنيه لكل منهما.

ويتراوح سعر “بورش 718” ما بين 2,5 و2,6 مليون جنيه، وتبعتها “بورش 911” بواقع 2,6- 2,8 مليون، ثم “جاجوار F- PACE “ و”جاجوار F- TYPE ” بـ 2,8 مليون جنيه؛ فيما حلت “جاجوار XJ ” بالمركز الأخير بـ 3 ملايين جنيه.

ويوضح الجدول التالي قائمة الطرازات والفئات التي تتراوح أسعارها بين 2 -3 ملايين جنيه.

مسلسل السيارة السعر بالمليون جنيه 1 بورش S كاريرا 2 2 بورش باناميرا 4 2 3 بورش S4 تارجا 2,1 4 رانج روفر ايفوك 2,1- 2,2 5 بورش S4 كاريرا 2,2 6 أودي Q7 2,3 7 مرسيدس E300 2,3 8 بورش S4 باناميرا 2,4 9 بورش GTS باناميرا 2,4 10 بورش S باناميرا 2,3- 2,4 11 بورش 718 2,5- 2,6 12 بورش 911 2,6- 2,8 13 جاجوار F- PACE 2,8 14 جاجوار F- TYPE 2,8 15 جاجوار XJ 3

قائمة بأسعار 15 طرازا بأسعار بين 2 -3 ملايين جنيه

وحول ارتفاع أسعار هذه الشريحة وتأثيرها على القرارات الشرائية للمستهلكين؛ يقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن العامل السعري محدود الأثر بالنسبة لشريحة السيارات الفاخرة؛ نظرًا لأنها تجذب أنظار العملاء مرتفعي الدخول؛ الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار ولا بزيادة تكاليف التشغيل.

ولفت إلى أن بعض الطرازات الفاخرة يتم تجميعها في مصر بأسعار منافسة؛ مثل طراز “تويوتا فورتشنر” الذي بدأ تجميعه في مصر خلال 2012؛ بعد مفاوضات خلال 2011؛ رغم التطورات والتحديات السياسية والاقتصادية في مصر؛ عقب ثورة 25 يناير.

وتوقع إقدام شركات جديدة على التجميع في مصر، سواء للسيارات الفاخرة أو الاقتصادية رغبة منها في الاستفادة من مزايا التجميع المحلي، وطرح منتجاتها بأسعار تنافسية مقارنة بالمستورد.