8 شركات ناشئة تفوز بمسابقة الإبداع التكنولوجى Start IT‎

المال – خاصأعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "TIEC" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن انضمام 8 شركات ناشئة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية وذلك عقب فوزها كأفضل الأفكار الإبداعية في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدورة الرابعة عشرة من مساب

المال – خاص

أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال “TIEC” بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، عن انضمام 8 شركات ناشئة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية وذلك عقب فوزها كأفضل الأفكار الإبداعية في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدورة الرابعة عشرة من مسابقة ” Start IT “، بالإضافة الى استعداد حاضنة المركز لاستقبال المشروعات التى ستقوم بعرض أفكارها فى فعاليات الدورة الخامسة عشرة.

وتمثل مسابقة “خطط الأعمال لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة” والمعروفة باسم Start IT Competition مسابقة ينظمها المركز على المستوى القومي لتستهدف رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أصحاب النماذج المبدئيةprototypes أو المفاهيم المثبتة proof of concept القادرون على تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية وذات جدوى اقتصادية.

وتستهدف المسابقة تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل المرشحين المحتملين للاحتضان، ونشر برنامج حاضنات متكامل، ونشر شبكه من المرشدين والموجهين لرواد الاعمال.

ويمكن لأصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة التقدم للانضمام لإحدى مراكز الحاضنات التابعة للمركز خلال أي وقت من السنة من خلال التقديم على موقع المركزwww.tiec.gov.eg/incubation حيث يتم تقييم الاستمارات المقدمة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وترسل دعوات للفرق المقبولة بصفة مبدئية لطرح أفكارهم.

وتبلغ فترة احتضان الشركات الثمانية الفائزة بالمسابقة إلى برنامج “الحاضنات التكنولوجية” عاماً واحداً، تحصل خلالها على باقة احتضان تشتمل على خدمات عينية تصل إلى 120 ألف جنيه في صورة خدمات استشارية وتسويقيه، بالإضافة إلى مكان ومقر للعمل مزود بالأثاث المكتبي الأساسي وتوصيلات الإنترنت، والبرامج الأساسية وأدوات وأجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان، مع توفير مرشدين فنيين وموجهين.

وتضم قائمة الشركات التي فازت بفعاليات الدورة الرابعة عشرة من مسابقة Start IT “خطط الأعمال لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة” شركة “عروضك 3roodk” والتي تعمل على إصدار تطبيقها على الهاتف المحمول لمساعدة التجار على الترويج لعروضهم إلى أعداد هائلة من المستهلكين في لحظات قليلة، كما يساعد المستهلكين على التعرف على أقرب العروض المتاحة لهم حيث يسكنون.

وفاز تطبيق “اليفاس ستور Elephas Store” بالمسابقة وهو عبارة عن منصة واقع افتراضي للسياحة والتسوق حيث يمكن للمستخدمين استكشاف مراكز التسوق والمطاعم ووكالات السياحة عقب تشغيل نظام تحديد المواقع. ويقوم التطبيق بتجميع الخصومات والعروض الخاصة التي تقدمها هذه الأماكن في شكل نقاط يتم تخرينها فى محفظة الكترونية يمكن للمستخدمين المطالبة بقيمتها فيما بعد.

ومن بين التطبيقات التي فازت بالمسابقة تطبيق “إى ـريزك E-Rezk” وهو تطبيق لبناء منصات التجارة الإلكترونية على الهاتف المحمول وهو مصمم لمساعدة غير المتخصصين في تحقيق هذا الغرض، وتطبيق “هوميستHommect ” وهو عبارة عن تجمع لمساعدة أصحاب المنازل على ايجاد أفضل التصميمات التي تناسب أذواقهم وايجاد أفضل مصممي الديكور والمتخصصين الذين يمكنهم التعاون في تنفيذ هذا المشروع.

كما فازت تطبيقات “أى او تيك IoTech” من فئة الأجهزة القابلة للارتداء الذى يمكن من خلاله اقتفاء وتتبع أثر الأطفال فى المنازل والمدارس والنوادي ومراكز التسوق، وتطبيق ” درج كاتشر Drug CATcher” والذي يوفر لأصحاب الصيدليات الأدوات التي تساعدهم على إدارة مواردهم وزيادة ربحيتهم وذلك من خلال منصة على شبكة الانترنت لعرض منتجاتهم المعرضة للكساد وبيعها عبر عروض وخصومات خاصة، وتطبيق “اوتموست Otmost” وهو تطبيق للمساعدة على إجراء التحويلات المالية دون استخدام النقد حيث يمكن للمشاريع التجارية اجراء تحويلاتهم ومعاملاتهم التجارية من خلال عملة متفق عليها ضمن التطبيق.

وأخيراً، فاز تطبيق “تذكرة دوت كوم Tazcara.com” وهو عبارة عن منصة لتشغيل الحافلات ولمساعدة المسافرين على البحث عن الحافلات وحجز التذاكر والدفع على الانترنت. كما يساعد شركات إدارة وتشغيل الحافلات على زيادة مبيعاتهم والتعاون مع وكالات السياحة والنقابات العمالية والجهات الحكومية.

يذكر أنه تم انشاء مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010 لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. ويعمل المركز على الترويج لمصر كمنافس عالمي في مجال الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية، ويعتبر المركز الأول من نوعه في مصر والثاني في أفريقيا والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث كونه عضوا معتمدا لدى الشبكة الأوروبية للأعمال EBN.