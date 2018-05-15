8 شركات عالمية ومحلية تشارك فى ممارسة الربط الكهربائى مع السودان

■ عبدالرحيم: يمتد بطول 97 كيلو مترا.. وبدء التنفيذ خلال 3 أشهرعمر سالم تجرى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، اليوم ممارسة خاصة بين الشركات العالمية والمحلية لإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، الذى يصل طوله إلى 97 كيلو متراً.وكشف المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس

■ عبدالرحيم: يمتد بطول 97 كيلو مترا.. وبدء التنفيذ خلال 3 أشهر



عمر سالم



تجرى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، اليوم ممارسة خاصة بين الشركات العالمية والمحلية لإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، الذى يصل طوله إلى 97 كيلو متراً.

وكشف المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة – فى تصريحات لـ«المـال» – عن توجيه الدعوة لنحو 8 شركات عالمية ومحلية للمنافسة على إنشاء الخط، من بينها «ABB» السويسرية و«جنرال إليكتريك الأمريكية» و«سيمنس الألمانية» و«ستيت جريد الصينية» و«شنايدر إليكتريك الفرنسية» و«السويدى إليكتريك المصرية» للتقدم بعروضها المالية فى الممارسة لاختيار أقل العروض.

وأضاف أن تكلفة إنشاء الخط تصل لنحو 90 مليون دولار، بما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه، تمثل تكلفة الإنشاء داخل الأراضى المصرية، وسيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى استثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، على أن يتحمل السودان تكلفة مد الخط داخل أراضيه.

أوضح عبد الرحيم أن الخط يبدأ من محطة محولات توشكى 2 من مصر، متجها إلى محطة محولات أرقين بالسودان جهد 220 كيلو فولت، على أن تبدأ قدرة الخط تدريجيًا بنحو 300 ميجا وات ويتم إنشاء المرحلة الثانية منه وتقويته ليتحمل عمليات الربط على جهد 500 كيلو فولت.

وأكد أن مصر لديها القدرة والمعدات التى تؤهلها لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقود بين الجانبين المصرى والسودانى، متوقعًا البدء فى تنفيذه خلال 3 أشهر من الاتفاق مع الشركة الفائزة.

وأوضح «عبدالرحيم» أن مشروعات الربط الكهربائى مع السودان، تأتى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى تبادل الطاقة مع السودان نظرًا لاحتياج الأخير إلى الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية نقل الكهرباء من مصر والسودان وتصديرها إلى أوروبا، فى ظل وجود فائض من الطاقة حاليا يصل لنحو 12 ألف ميجاوات، ترتفع لنحو 15 ألف ميجاوات بعد الانتهاء من مشروعات «سيمنس».