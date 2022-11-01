8 شركات سمسرة تُهيمن على 97% من تنفيذات الأجانب في البورصة المصرية أكتوبر الماضي

هيمنت 8 شركات سمسرة على حوالي 97% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، وجاءت “المجموعة المالية” في الصدارة بحصة سوقية 37.2% بقيمة تداول 2.1 مليار جنيه .

فيما حلت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 17.3% وقيمة تداول مليار جنيه، تلاها شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 15.8% وقيمة تداول 928.4 مليار جنيه .

وفي المركز الرابع جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 15.2% بقيمة تداول بلغت 898.8 مليون جنيه، ثم “الأهلى فاروس” بحصة سوقية 6.2% وقيمة تداول 363.7 مليون جنيه.

وفي الترتيب السادس جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.4% وقيمة تداول 143 مليون جنيه، تلاه شركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 1.8% وقيمة تداول 106.8 مليون جنيه .

وفي المركز الثامن حلت شركة “مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 1% وقيمة تداول بلغت 60.1 مليون جنيه.

وشهدت البورصة المصرية مبيعات أجنبية بقيمة 1.84 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مثلت 10.6% من التعاملات، قابلها مشتريات محلية وعربية.

وقابل مبيعات الأجانب مشتريات محلية قوية بقيمة 1.239 مليار جنيه، بواقع 803%، بينما سجلت مشتريات العرب 606 ملايين جنيه، بنسبة 9.1% من التداولات.

يُشار إلى أن المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية فضلوا البيع منذ مطلع العام الحالي بصافي 20.315 مليار جنيه، بواقع 15.3% من التعاملات، بينما كان اتجاه العرب شراء بصافي 2.433 مليار جنيه، بنسبة 8% من التداولات، والمصريين أيضًا بصافي شراء بنحو 18 مليار جنيه بنسبة 76.7% من التداولات.