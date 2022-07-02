8 شركات سمسرة تُهيمن على 90% من تنفيذات العرب في البورصة المصرية أول 6 شهور من 2022

هيمنت حوالي 8 شركات سمسرة على حوالي 90% من تنفيذات المتعاملين العرب في البورصة المصرية خلال أول 6 شهور من العام الجاري، وفقًا لرصد “المال”.

وشملت قائمة الـ8 شركات سمسرة، أولا شركة التجاري الدولي والتي حلت في الصدارة بحصة سوقية 60.8% وقيمة تداول بلغت 31.9 مليار جنيه .

فيما جاءت “هيرميس” في المركز الثاني بحصة سوقية 10.9% بقيمة تداول سجلت 5.7 مليار جنيه، تلاها المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية 7.1% وقيمة تداول 3.7 مليار جنيه .

وفي المركز الرابع جاءت شركة الأهلي فاروس بحصة سوقية 3.5% وتداولات 1.8 مليار جنيه، ثم شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.8% وقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه .

وفي الترتيب السادس جاءت شركة “برايم لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2% وتداولات بلغت 1.06 مليار جنيه، تلاها شركة “مباشر انترناشيونال” بحصة سوقية 2% وقيمة تداول 1.03 مليار جنيه .

وفي المركز الثامن والأخير وفقًا لرصد “المال” جاءت شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 1.3% وقيمة تداول 658.9 مليون جنيه .