8 شركات سمسرة تستحوذ على 51% من تداولات الإنترنت في أغسطس

استحوذت 8 شركات سمسرة على 51% من التداولات الإلكترونية بالبورصة المصرية خلال أغسطس الماضي، تصدرها بلتون لتداول الأوراق المالية بنحو 10.8%، بقيمة تعاملات 7 مليارات جنيه.

تصدرتها بلتون للسمسرة بنسبة 10.8%

وجاء ثانيا في الشركات هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9%، بقيمة 5.9 مليار جنيه، وثالثا جاءت مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بنسبة 7%، بقيمة تعاملات 4.55 مليار جنيه.

ورابعا جاء بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.7%، بقيمة 4.4 مليار جنيه، وخامسا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 5.5%، بقيمة 3.6 مليار جنيه.

وسادسا جاء التجاري الدولي للسمسرة بنسبة 4.8%، بقيمة 3.13 مليار جنيه، وسابعا جاءت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.1%، بقيمة 2.66 مليار جنيه، وثامنا جاء اتش سي لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.1%، بقيمة ملياري جنيه.

وتاسعا جاءت تايكون لتداول الأوراق المالية بنسبة 2.7%، إلى مستوى 1.7 مليار جنيه، وعاشرا جاءت نعيم للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 2.6%، بقيمة 1.7 مليار جنيه.