8 شركات حديد ترفع سعر الطن بمتوسط 200 جنيه

حمود زكيشهدت أسعار الحديد زيادة كبير بالطن حيث رفعت 8 شركات حديد أسعارها بمتوسط 200 جنيه للطن وذلك على خلفية زيادة أسعار المواد الخام وبالأخص البلت بقيمة 20 دولار مسجلا 555 دولار بدلا من 535 دولار وهو ما أجبر مصانع الحديد على زيادة الأسعار.وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة م

حمود زكي

شهدت أسعار الحديد زيادة كبير بالطن حيث رفعت 8 شركات حديد أسعارها بمتوسط 200 جنيه للطن وذلك على خلفية زيادة أسعار المواد الخام وبالأخص البلت بقيمة 20 دولار مسجلا 555 دولار بدلا من 535 دولار وهو ما أجبر مصانع الحديد على زيادة الأسعار.

وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء إن شركة الجارحي للحديد والصلب أبلغت الوكلاء والموزعين عن زيادة أسعار الطن بقيمة 201 جنيه حيث سجل سعر الطن تسليم أرض المصنع قيمة 12175 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي 14% في حين يصل السعر النهائي للمستهلك شاملا نفس الضريبة قيمة 12400 جنيه للطن مقابل 12250 جنيه لصالح التجار والوكلاء.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن شركة بشاى أيضًا رفعت سعر الطن بقيمة 200 جنيه للطن ليسجل قيمة الطن تسليم أرض المصنع حوالي 12198 جنيه بينما يصل إلى التجار والموزعين بقيمة 12350 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة ليصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 12500 جنيه للطن.

وأوضح أن شركة المراكبي رفعت سعر الطن بقيمة 200 جنيه أيضًا حيث سجل الطن تسليم أرض المصنع قيمة 12050 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة في حين يصل السعر للتجار والموزعين بقيمة 12300 جنيه ليصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 12400 جنيه للطن.

وأكد أن شركة مصر ستيل رفعت سعر الطن بقيمة 201 جنيه للطن حيث سجل الطن تسليم أرض المصنع قيمة 12046 جنيه بينما يصل السعر النهائي للمستهلك شاملا الضريبة قيمة 12400 جنيه مقابل 12350 جنيه لصالح الوكلاء والموزعين.

بينما يقول محمد أبو العلا المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة الحديد أن شركة الكومي رفعت سعر الطن بقيمة 220 جنيه للطن حيث سجل سعر الطن تسليم أرض المصنع قيمة 11925 جنيه للطن في حين يصل إلى التجار والموزعين بقيمة 12150 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة بينما يصل السعر النهائي للمستهلك قيمة 12300 جنيه للطن.

وأضاف أبو العلا أن زيادة الأسعار ستؤثر بالسلب على حجم المبيعات لدى التجار والموزعين مما قد يؤدي إلى حالة من الركود في عملية البيع مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة الآن لمعدل الإنخفاض في البيع.

ولفت المدير التنفيذي للشركة أن شركة عياد للحديد رفعت سعر الطن بقيمة 195 جنيه حيث سجل السعر تسليم أرض المصنع قيمة 12150 جنيه للطن في حين يصل السعر للمستهلك بفيمة 12350 جنيه في حين رفعت شركة العشري سعر الطن بقيمة 12100 جنيه للطن ويصل للمستهلك بقيمة 12300 جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة في حين سجل الطن لصالح شركة سرحان للصلب قيمة 12000 جنيه تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.