8 شركات جديدة في نشاط الشحن تنضم لشعبة خدمات النقل الدولي بالإسكندرية

وافق مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على قبول 8 شركات جديدة، والتي تضم كل شركات مرحلي البضائع بالسوقين الملاحية والتجارية.

وحسب الدكتورة أميرة شوقي رئيس لجنة التدريب بالشعبة، فإن الشركات التي تم ضمها للشعبة تضم كلا من شركة كارجو لاند، وشركة كونفريت للشحن الدولي، وشركة جي إل إس جروتيك للخدمات اللوجيستية.

كما تشمل الشركات الجديدة كلا من شركة جرين كورتر للاستيراد والتصدير، وشركة اف تي ال جروب ، وشركة لبنك بيج للملاحة واللوجيستيات.

وأضافت “شوقي” أن الشعبة قامت مؤخرا بتنظم ندوة عن القوة القاهرة والظروف الطارئة علي حقوق والتزامات وكلاء الشحن والشاحنين.

وأوضحت أن أهم تلك الظروف القاهرة تشمل “الزلازل والبراكين والاعاصير” والتي تم اعتبارها نموذج لما يتعرض له شركات الشحن الدولي.

جاء ذلك على هامش الافطار السنوي للشعبة، والذي عقدته بحضور العديد من وكلاء الشحن، والعديد من الجهات العاملة في الموانئ والنقل البحري والبري والجوي.

وتم افطار الشعبة السنوي أيضا في حضور مديري مصلحة الجمارك بالإسكندرية، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشركات الحاويات العاملة في ميناء الإسكندرية.

وتم تكريم اللواء عبدالقادر درويش رئيس شركة تحيا مصر للمحطات متعددة الأغراض، والدكتورة نجوى زغمور رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، بالاضافة إلى عددا من الشخصيات المؤثر في النقل الدولي خلال العام الماضي.

يذكر أن شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية هى الشعبة الوحيدة، التى تضم جميع الشركات العاملة فى نشاط مرحلى البضائع والشحن الدولى بالموانئ والمطارات المصرية، كما تعد ممثلا أيضا لمنظمة “الفياتا” العالمية فى مصر، والتى يتم الحصول على عضويتها حتى يمكن التعامل مع الشركات العالمية فى هذا النشاط.

كما أن شعبة غرفة تجارة الإسكندرية تضم أكثر من 700 شركة، وتمثل أيضا العاملين فى نشاط مرحلى البضائع والشحن الدولى أمام مصلحة الجمارك، ولن يتم الاعتراف بأى شعب أخرى، ويلزم للحصول على رخصة مزاولة النشاط أن يكون عضوا فى تلك الشعبة التى تحمل اسم «إيفا» للشركات العاملة بنظام البوالص المجمعة.

كان المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قد أشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير قطاع النقل الدولي واللوجستيات، حيث يأتي ذلك في إطار رغبة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دور القطاع الخاص.

وأضاف القاضي، في كلمته على هامش الإفطار السنوي الذي نظمته الشعبة مؤخرا، أن الشعبة تمتلك 700 عضو يمثلون العصب الرئيسي لصناعة النقل الدولي بمصر، مؤكدا أن الشعبة شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من القوانين على رأسها المشاركة في قانون الجمارك، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة التعليم الفني من خلال فصل دراسي للتعليم اللوجستي والنقل الدولي، بالإضافة إلى دبلومة الفياتا، ونشارك في العديد من أوراق البحث والتي تخص صناعة النقل الدولي.

وأكد القاضي استمرار الشعبة وممثلي النقل الدولي واللوجستيات في دعم الدولة والحكومة المصرية في إطار التعاون الدائم والتواصل المستمر بين الأطراف المعنية، لمزيد من التطور للاقتصاد الوطني من جانب وقطاع النقل الدولي واللوجستيات من جانب آخر.