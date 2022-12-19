8 شركات تقتنص مزاد قطن إكثار البحيرة

اقتنصت 8 شركات عاملة فى مجال تجارة القطن مزادات محافظة البحيرة لمحصول الإكثار صنف جيزة 86 أمس، بسعر 6400 جنيها للقنطار، مقابل 4560 خلال مزاد 10 ديسمبر الجارى.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن كميات الاقطان المتداولة بالمزاد سجلت 25190 قنطارا، مع وجود زيادة فى السعر بقيمة 1840 جنيها مقارنة بالمزاد السابق.

ولفتت إلى أن شركة «عياد» فازت بـ5732 قنطارا، بينما اقتنصت «النيل» 4648 قنطارا، و«أبو مضاوى» 3159، و«العمدة» 2926.

وأوضحت المصادر أن شركة «دلتا مصر» حصلت على 2789 قنطارا، و«الإخلاص» 2620، و«ألكان» 2583، و«مصر» 733 قنطارا.

ويعد قطن الإكثار هو مصدر بذور القطن التى تتم زراعتها الموسم التالي، من خلال محالج خاصة تشرف عليها وزارة الزراعة، حرصا على جودة التقاوى.

وكشفت المصادر أنه تم تنظيم المزاد فى 19 مركز تجميع بالمحافظة، بمحيط أبو حمص وكفر الدوار، كما سجل سعر الافتتاح 5437 جنيها للقنطار.

كان الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، أكد مؤخرًا تسويق 300 ألف قنطار عبر المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.

وأكدت المصادر أنه من المرتقب انطلاق مزادات جديدة فى عدة محافظات، فى ظل ارتفاعات أسعار القطن.