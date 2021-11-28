8 شركات تقتنص مزاد القطن بالبحيرة.. و295 جنيها تراجعا فى سعر القنطار

تراجع سعر قنطار القطن صنف «جيزة 86» خلال مزاد البحيرة الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، بنحو 295 جنيها، مسجلا 5395 جنيها، مقابل 5690 سعره بآخر مزاد فى 18 نوفمبر الحالى، وفقا لما كشفته مصادر مسئولة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن 8 شركات اقتنصت مزاد البحيرة، وهى «الإخلاص»، «مصر»، «أولام»، «أم القرى»، «أبو مضاوى»، «بلال»، «المتحدة»، «النيل».

وسجل السعر الافتتاحى لمزاد البحيرة 3630 جنيها للقنطار، قبل أن يغلق عند 5395 جنيها لصنف «جيزة 86» .

ويبلغ إنتاج مصر من الأقطان لمحصول 2021 نحو 1.250 مليون قنطار زهر (القطن ببذرته قبل عملية الحلج ونزعها وتحويله لقطن شعر يتم استهلاكه محليا أو تصديره للخارج).

ويرجح أن تنتهى مزادات تسويق محصول القطن فى 2021 فى غضون شهر تقريبا، وفقا للمصادر.

كانت «المال» نشرت انتهاء المزادات فى وجه قبلى بكميات أقطان سوقت خلاله 88 ألف قنطار زهر.

فيما يستمر الموسم التصديرى للأقطان 2022/2021 الذى بدأ فى أكتوبر الماضى حتى أغسطس 2022.

وتواجه الشركات المصدرة تحديات فى تصدير الأقطان المصرية بالأسعار المرتفعة التى تم شراء الأقطان من المزارعين بها هذا العام.

وزادت أسعار الأقطان المصرية بنحو 3295 جنيها للقنطار خلال 2021 وفقا لأحدث سعر سجله القنطار لوجه بحرى البالغ 5395 جنيها للقنطار، مقابل 2100 جنيه سعر القنطار العام الماضى.

ويصل سعر تصدير الأقطان لصنف «جيزة 86» لنحو 266 سنت/لبرة، بما يعادل 4606 جنيهات للقنطار الشعر، وفقا لتقرير اتحاد مصدرى الأقطان حتى 21 نوفمبر الجارى.

وسجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لموسم 2022/2021 نحو 22 ألف طن «بما يعادل 440 ألف قنطار»، بقيمة بلغت 118 مليون دولار، منذ بداية التعاقدات للموسم التصديرى الجديد فى مطلع أكتوبر، وحتى 21 نوفمبر الحالى، وفقًا لما أكده نبيل السنتريسى عضو اتحاد المصدرين، والرئيس الأسبق للاتحاد لـ«المال» مطلع الأسبوع الجارى.

كانت تعاقدات الأقطان المصرية للموسم التصديرى الماضى 2021/2020 سجلت نحو 237.4 مليون دولار، بكميات قاربت 88 ألف طن قطن شعر، ما يعادل قرابة 1.8 مليون قنطار.