8 شركات تقتنص مزادات أقطان كفر الشيخ بإجمالى 5800 قنطار

اقتنصت 8 شركات عاملة فى تجارة الأقطان، مزادات محافظة كفر الشيخ أمس السبت، بإجمالى كميات 5800 قنطار تقريبا، بأسعار تتراوح من 4215 إلى 4330 جنيهًا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن أسعار المزاد انخفضت بنحو 110 جنيهات عن مثيله الذى تم الأسبوع الماضى.

وأوضحت أن الشركات الفائزة شملت كلًا من «أبو مضاوي»، بكميات بلغت 1750 قنطارًا، و«مصر لحليج الأقطان» بنحو 1230.

وكشفت المصادر أن شركة المجد فازت بكميات بلغت 980 قنطارًا، و«دلتا مصر» بواقع 590، و«الإخلاص» 542، و«الكريم» بنحو 490، و«يارن» 170، و«الفرج» 50 قنطارًا.

وبلغت مساحة محصول القطن الموسم الحالى 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزاد فى مراكز التجميع فى المحافظات حسب المساحات المزروعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها، وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع. باستثمارات 3 إلى 5 ملايين دولار.