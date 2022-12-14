8 شركات تقتنص أحدث مزادات القطن بالشرقية

فازت 8 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان بمزادات «الشرقية» أمس، على كمية 29833 قنطارًا لصنف جيزة 94، بسعر 7025 جنيهًا للواحد، مقابل 5050 جنيهًا فى آخر مزاد قبل أسبوعين بالمحافظة نفسها .

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال» أن هناك زيادة بقيمة 1975 جنيهًا فى القنطار، مقارنة مع المزاد السابق.

ولفتت «المصادر» إلى أن شركة «العمدة» اقتنصت كميات بواقع 8616 قنطارًا، لتتصدر قائمة الفائزين، تلتها «أبو مضاوى» بنحو 8105، و«الإخلاص» 5819، و«مصر» 3141، و«المجد» 2355 و«دلتا مصر» 1968، و«المصطفى» 2022، و«عياد» 948 قنطارًا .

وذكرت المصادر أنه تم تنظيم المزاد فى 27 منطقة تجميع فى عدد من مراكز الشرقية، مثل الحسينية وأبو حماد وبلبيس وههيا وأبو كبير وغيرها .

ووفق بيان لوزارة الزراعة الأحد الماضى تم تنظيم مزاد علنى فى 8 محافظات، نتج عنه بيع 343 ألف قنطار، تشمل كل الأصناف بأسعار تراوحت من 6600 إلى 8200 جنيه للواحد، لأصناف جيزة 86 و97 و94 و96.

وأكد تقرير صادر عن مديرية الزراعة بالشرقية، أن المساحات المزروعة هذا العام تخطت 56 ألف فدان، بزيادة قدرها 20 ألفًا على العام الماضى، ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بتحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح من 9 إلى 11 قنطار قطن للفدان.