8 شركات ترفع سعر طن الحديد 400 جنيه

عمر سالم ومحمود زكيقال خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركات حديد رفعت القوائم السعرية لمنتجاتها، قرابة 400 جنيه للطن، وتراوح السعر تسليم أرض مصنع، بين 10250 جنيهًا، لدى شركة العشري وسرحان، بينما سجل أقصى سعر لشركة حديد بشاي 10500 جنيه. وأضاف الدجوي في تصريح

عمر سالم ومحمود زكي

قال خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركات حديد رفعت القوائم السعرية لمنتجاتها، قرابة 400 جنيه للطن، وتراوح السعر تسليم أرض مصنع، بين 10250 جنيهًا، لدى شركة العشري وسرحان، بينما سجل أقصى سعر لشركة حديد بشاي 10500 جنيه.



وأضاف الدجوي في تصريح لـ”المال”، أن الارتفاعات الجديدة جاءت نتيجة زيادة أسعار الفائدة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم إغراق على المستورد لمدة 4 أشهر من جانب وزارة الصناعة والتجارة.





ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا كبيرا في حجم المبيعات، مع توقعات بزيادة أسعار الطن خلال العام، لا سيما مع عدم وجود رقابة من جانب الحكومة.

وقال أمير الكنانى، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد، إن الشركات لا تلتزم بالتسليمات، ما يعرض التجار لخسارئر فادحة الفترة الحالية، كما أن بعض التجار توقف عمله نتيجة عدم استلامه للبضائع المطلوبة.

وأوضح أن طن الحديد اقترب من 11 ألف جنيه للمستهلك، وأعلي من ذلك للمستهلك بالصعيد، كما أن هناك تراجعًا فى المبيعات لعدم استقرار السوق، في غياب الرقابة التامة على المصانع.



وأعلن حديد عز عن زيادة سعر طن الحديد ﺑﻘﻴﻤﺔ 400 ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺴﺠل 10375 بدلًا من 9980 ألف جنيه، مقابل 10500 جنيه للتجار، بينما أعلنت شركة المراكبي للحديد والصلب عن تحريك أسعار الطن لتصل إلى 10300 جنيه للوكيل، بينما يصل إلى المستهلك إلى 10450 جنيهًا.



بينما رفعت شركة بشاى للصلب الطن بقيمة 375 جنيهًا، ﻟﺘﺴﺠﻞ 10375جنيهًا تسليم أرض المصنع، شاملة ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 10750 جنيهًا للطن.



وقال محمد الجبيلي، المدير التنفيذي لشركة الرواد لتجارة الحديد ومواد البناء، إن السوق تواجه مشكلة كبيرة، تتمثل في عدم وجود رقابة عليه، ولارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين ساهمت في تباطؤ عملية المبيعات.



وأكد أنه يجب على الدولة تحديد هامش ربح معين للشركات، حماية للمستهلك من زيادة الأسعار بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تزيد عن السعر العالمي بصورة كبيرة، مؤكدًا أن الشركات استغلت فرض رسوم الإغراق على المستورد ورفعت الأسعار.



وفيما يلي جدول يوضح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع وللتجار: