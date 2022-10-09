«8 سيارات خردة».. ضبط قائد نقل لسيرة بحمولة زائدة في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سير قائد سيارة نقل بنطاق مديرية أمن البحيرة ، محمل عليها عدد من السيارات الخردة، والسير بها دون وسائل تأمين، مُعرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة النقل، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وتحميل 8 سيارات خردة لصالح أحد تجار الخردة.

كما أرشد عن السيارة النقل بمحل إقامته، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.