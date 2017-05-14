8 سيارات جديدة يمكن اقتناؤها بأقل من 150 ألف جنيه

أحمد شوقييعتبر السعر العامل الرئيسي في غالبية القرارات الشرائية في السوق المحلية؛ لذا تقدم "المال" لقرائها قائمة بـ 8 سيارات تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، ويلاحظ أن السيارات الصينية تتصدر القائمة بواقع 6 سيارات إلى جانب سيارة روسية وأخرى يابانية.السيارة الأرخص في مصر حاليًا هي سينوفا إيه 1 التي ت

أحمد شوقي

يعتبر السعر العامل الرئيسي في غالبية القرارات الشرائية في السوق المحلية؛ لذا تقدم “المال” لقرائها قائمة بـ 8 سيارات تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، ويلاحظ أن السيارات الصينية تتصدر القائمة بواقع 6 سيارات إلى جانب سيارة روسية وأخرى يابانية.

السيارة الأرخص في مصر حاليًا هي سينوفا إيه 1 التي تبدأ أسعارها من 120 ألف جنيه وتصل إلى 132 ألف جنيه وهي نفس الأسعار التي تباع بها السيارة منذ بداية العام الجاري.

وجاءت إم جي 3 في المرتبة الثانية بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه للفئة الأولى ويصل إلى 120 ألف جنيه للفئة الأعلى.

وتمثلت أبرز التطورات في انضمام شيري إنفي إلى قائمة أرخص 7 سيارات (بالمركز الأخير)؛ حيث أصبح 144,9 ألف جنيه بدلًا من 169,5 ألف جنيه، ولم تشهد هذه الأسعار تغيرات منذ بداية 2017.

فيما حلت شنجان بيني ميني بالمرتبة الثالثة بسعر يتراوح بين 120 و135 ألف جنيه؛ حيث انخفض سعر السيارة بواقع 5 آلاف جنيه للفئة الأولى و10 آلاف جنيه للفئة الأعلى مقارنة بأسعار مارس الماضي، وجاءت إم جي 350 بالمرتبة الرابعة بواقع 120 ألف جنيه للفئة الأولى و145 ألف جنيه للفئة الأعلى؛ وتبعتها إم جي 3 كروس أوفر بواقع 130 ألف جنيه.

وحلت في المرتبة السادسة السيارة لادا جرانتا- النسخة المانيوال بواقع 135 ألف جنيه للفئة الأولى و145 ألف جنيه للفئة الأعلى (فول أوبشن)، وتجدر الإشارة إلى أن سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة يصل إلى 175 ألف جنيه.

وجاءت سوزوكي ألتو في المرتبة السابعة؛ بواقع 140 ألف جنيه مقابل 144 ألف جنيه خلال مارس الماضي و155 ألف جنيه بيناير السابق له؛ ثم شيري تيجو التي استقر سعرها عند 145 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة السيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه.





مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 سينوفا A1 102-132 2 إم جي 3 105-120 3 شنجان بيني ميني 120- 135 4 إم جي 350 120-145 5 إم جي 3 كروس أوفر 130 6 لادا جرانتا مانيوال 135-145 7 سوزوكي ألتو 140 8 شيري إنفي 145



وعلق مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات الصنية على غلبة الطرازات الصينية على قائمة السيارات أرخص من 150 ألف جنيه بأن المستقبل للشركات الصينية في مصر؛ في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالجنسيات الأخرى؛ خاصة الشركات التي تركز على ضخ استثمارات كبيرة في مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأضاف أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية اهتمامًا من جانب الشركات بالحصول على توكيلات جديدة من السيارات الصينية وتم الإعلان عن بعضها وسيتم الإعلان عن علامات تجارية وطرازات أخرى خلال الفترة المقبلة لعد أن يشهد القطاع تحسنًا في الأداء؛ بحيث لا تتعرض السيارة لكبوة بمجرد طرحها.