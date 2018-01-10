8 سلع فقط من مقررات يناير تصل للبقالين.. وخلل الماكينات يعطل الصرف

❐ مصدر حكومى: جار تسليم الباقى وربط «السيستم الإلكترونى» بشبكة موحدة محمد مجدى على الرغم من سداد ما يقرب من 25 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، للمبلغ التأمينى الخاص بالمقررات التى يتم استلامها من وزارة التموين، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، فإن هناك أزمتين ظهرتا ب

❐ مصدر حكومى: جار تسليم الباقى وربط «السيستم الإلكترونى» بشبكة موحدة

محمد مجدى

على الرغم من سداد ما يقرب من 25 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، للمبلغ التأمينى الخاص بالمقررات التى يتم استلامها من وزارة التموين، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، فإن هناك أزمتين ظهرتا بداية يناير الجارى، أولاهما : عدم استلام كامل السلع التى تم طلبها، وثانيتهما: عطل فى ماكينات الصرف لدى البقالين.

يشار إلى أن «التموين»، أصدرت قرارا فى نوفمبر الماضى (التوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017، وتم تعديله فى ديسمبر الماضى) ونص على سداد البقال %25 من قيمة السلع التى يحصل عليها بما لا يقل عن 4 آلاف جنيه، وإمكانية سداد باقى المبلغ على 8 استعاضات «مرات»، بدلاً من 4 ، مع ملء استمارة بالسلع التى يريد الحصول عليها، وتقديمه إلى فروع الجملة يوم 15 من كل شهر.

وقال يوسف عبدالحميد «بقال تموينى» فى عين شمس، إن ماكينات صرف المقررات التموينية، معطلة منذ بداية يناير، فهى تقوم بصرف السكر، والزيت، والخل فقط، وباقى السلع لا يتم تنزيلها على «السيستم» الخاص بصرف المقررات التموينية.

وأضاف أن السلع التى تم استلامها من «التموين» للشهر الجارى، هى السكر، والزيت، والأرز، والخل، والمكرونة، والمسلى، والتونة، والشاى، مؤكدا أن إقبال المواطنين، ينحصر فقط على السكر، والزيت، والأرز، والمسلى.

يشار إلى أن قائمة المقررات التموينية تصل إلى 60 سلعة، وصنف بأوزان مختلفة، يحصل عليها المواطن بسعر معلن فى القائمة، وذلك من خلال المبلغ المالى على البطاقة التموينية، و يحصل الفرد المقيد عليها على نحو 50 جنيهاً شهريا.

وفى هذا السياق، أكد نجيب ملاك «بقال تموينى» فى العباسية، لـ «المال»، أن الماكينات لم تقم بضرب أى عملية لصرف المقررات منذ يناير، موضحاً أن الصرف يتم يدوياً لحين الإصلاح.

وقال إنه دفع تأمينا عن عدد من السلع وهى، السكر، والأرز، والزيت، والمسلى، والمكرونة، والشاى، ومساحيق الغسيل، ولم يستلم مساحيق الغسيل، مشيراً إلى أن مخزن شركة المصرية لتجارة الجملة، أخبره بأنه سيتم استلامها خلال الأسبوع المقبل.

وفى هذا السياق، أوضح مصدر بوزارة التموين ، لـ «المال»، أنه ليس هناك أى نقص فى تسليم المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجارى للبقالين، قائلاً:« تسليم السلع سيتم خلال الأسبوع الأول والثانى من الشهر».

وعن البقالين المتخلفين عن تسديد المبلغ التأمينى، أكد المصدر، أنه مسموح لهم دفع كامل قيمة المقررات المراد استلامها، بعد انتهاء المهلة المحددة لهم، والتى كانت 21 ديسمبر الماضى، وهو ما يتطلب دفع قيمة السلع كاملة للحصول عليها.

يشار إلى أن ما يقرب من 8 آلاف بقال لم يسدد المبلغ التأمينى الخاص بالمقررات التموينية لشهر يناير .

وأشار المصدر، إلى أن عطل ماكينات الصرف راجع إلى ربط «السيستم» الخاص بالشركات الثلاث «سمارت»، و«إيفيت»، و«فيرست داتا»، بشبكة إلكترونية موحدة، بوزارتى التموين، والإنتاج الحربى، لمعرفة ما تم صرفه للمواطنين، وعدد المرات التى تم استخدام البطاقات التموينية الذكية لدى بقالى التموين، أو المجمعات الاستهلاكية.

وأكد أحد مديرى فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، أن صرف المقررات التموينية للمواطنين يتم بشكل طبيعى، و أنه لا توجد أى مشكلات فى ماكينات الصرف، موضحاً لـ «المال»، أن عملية الربط تمت خلال شهر ديسمبر الماضى، بتلك الشبكة الإلكترونية الموحدة.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.