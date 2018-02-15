8 سفن بضائع متنوعة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة، الماضية 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة، الماضية 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في العاشرة صباح أمس الأربعاء القطار رقم 2461، وفي السابعة والنصف مساء أمس القطار رقم 2472، وفي العاشرة والنصف القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 3903، بينما غادر 116 سيارة نقل محملة بـ 5141 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 101290 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22916 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل في الخامسة مساء أمس قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت إلى أن حركة الصادر شملت 4500 طن يوريا و 2700 طن فوسفات.

وأوضح المركز الإعلامى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 282326 مترا مكعبا، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض.