8 سفن بضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادره سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا اليوم السبت، قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادره سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا اليوم السبت، قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن الميناء غادره قطار بحمولة إجمالية 1306 أطنان قمح، و42 سيارة نقل محملة بـ 1822 طن قمح .

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 93072 طنا، و رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34525 طنا .

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 19344 طن ملح، و 3011 طن رمل، و 5504 طن فوسفات، و 3200 طن يوريا، و 920 طن ألواح جبس.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، و قامت حتى اليوم بتكريك كمية 110006 متر مكعب، حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.

