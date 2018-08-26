نقل وملاحة

8 سفن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 8 سفن.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة   ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول 1سفي
4:42 م, الأحد, 26 أغسطس 18 4:42 م, الأحد, 26 أغسطس 18

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أمانى العزازي 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 8 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة   ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول 1سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج 2 سفينة  ومتواجد على الارصفة 3 سفن سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة  ومن المنتظر  دخول 2 سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

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