8 سفن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 8 سفن.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1سفي

أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 8 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج 2 سفينة ومتواجد على الارصفة 3 سفن سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.