8 دول تشارك فى أكبر مناورات جوية تشهدها إسرائيل

عادل عبد الجواد: أفاد موقع "هامكور" الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تستضيف هذه الأيام تدريبا جويا يضم 1000 جندي من 8 دول، ويسمي "بول فلاج" أو "العلم الأزرق"، وهذا التمرين يعد الأكبر في تاريخها والأكبر عالميا لعام 2017.…

عادل عبد الجواد:



أفاد موقع “هامكور” الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تستضيف هذه الأيام تدريبا جويا يضم 1000 جندي من 8 دول، ويسمي “بول فلاج” أو “العلم الأزرق”، وهذا التمرين يعد الأكبر في تاريخها والأكبر عالميا لعام 2017.

ويستغرق التمرين الجوي أسبوعين، وخلاله ستحاكي الدول الـ 8 المشاركة، سيناريوهات حرب جوية بين الدول المشاركة، وهي “الولايات المتحدة، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان والهند”.

ويحضر التمرين مندوبون عن جيوش أجنبية أخرى، مثل بريطانيا والنمسا للمراقبة وتجهيز جيوشهم للمشاركة في السنوات القادمة في التمرين الذي يعقد مرة كل سنتين.

ونقل “هامكور” عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله “تمرين ذو أهمية إستراتيجية عظيمة لإسرائيل”.

ووصف سلاح الجو الإسرائيلي الذي يستضيف التمرين، بأنه الأضخم الذي جرى في إسرائيل والأكبر عالميا لهذا العام، مع أن التمرين يعقد في إسرائيل للمرة الثالثة.

ووأضح الموقع الإسرائيلي أن التمرين يضم نحو 1000 مقاتل من الدول المختلفة و100 طائرة، معظمها مقاتلات من طراز “تورنادو” البريطانى، و “يوروفايتر” الألماني، و “ميراج” الفرنسي، والـ F15 والـ F16 الأمريكي والإسرائيلي.

وسيبلغ عدد الطلعات الجوية في التمرين أكثر من 1000 طلعة، وسوف تتدرب الجيوش المشاركة في التمرين، علي كيفية التهرب من منظومات الدفاعات الجوية وقصفها، وإنزال قنابل، ومواجهة طائرات دون طيار، كيفية التهرب من الرادرات الأرضية، وقد خصص الجيش الإسرائيلي قوات أرضية وجوية للقيام بدور العدو، حسبما أفاد سلاح الجو الإسرائيلي.

ووصف طيارون إسرائيليين مشاركون في التمرين، للإعلام الإسرائيلي، التمرين بأنه حدث دولي ذو أهمية سياسية إستراتيجية لإسرائيل، وقال أحدهم “إنها تجربة ثرية للغاية، فنحن نقاتل حربا ضد طائرات ألمانية وأمريكية ونتعرف على قدراتنا الحقيقية، محاولين أن لا نكشف كل ما نعرفه”.

وأوضح ضابط آخر أن التمرين يدل على قوة إسرائيل في المنطقة، لكنه لا يعني أن الدول المشاركة في التمرين تشكل ائتلافا ما في حال نشوب حرب في المنطقة، وشدد على أن الجيوش المشاركة تعد جيوشا رئيسية في العالم وجاءت لتتدرب على مواجهة الإرهاب والطائرات دون طيار.

ونقل “هامكور” عن طيار ألماني قوله، إن التمرين مفيد للغاية ويمكن التعلم منه الكثير، خاصة المقارنة بين طائرات حربية غير طائراتنا مثل الـ F15 وأضاف “يشرفني أن أتمرن إلى جانب سلاح الطيران الإسرائيلي”.