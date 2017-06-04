8 دولارات حدا أدنى لتكرير خام البصرة في ميدور

نسمة بيومى وأحمد اللاهونى: علمت «المال» أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ستحصل على مقابل لن يقل عن 8 دولارات للبرميل، نظير تكرير أى كميات لصالح الغير من النفط العراقى الخام الذى تعاقدت عليه الحكومة بواقع 2 مليون برميل كل 60 يوم، ووصلت أولى شحناته مايو الماضى. وات

نسمة بيومى وأحمد اللاهونى:

علمت «المال» أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ستحصل على مقابل لن يقل عن 8 دولارات للبرميل، نظير تكرير أى كميات لصالح الغير من النفط العراقى الخام الذى تعاقدت عليه الحكومة بواقع 2 مليون برميل كل 60 يوم، ووصلت أولى شحناته مايو الماضى.

واتفقت مصر، بعد مفاوضات طويلة مع العراق، على استيراد خام «البصرة»، بواقع 12 مليون برميل خلال عام، بفترة سماح 3 شهور، وسيتم تقسيم الشحنات الواردة بين 3 أطراف؛ هى «أموك» و«ميدور»، والهيئة العامة للبترول.

وقال مصدر حكومى لـ «المال» إن شركة «أموك» ستقوم بتكرير حصتها من الخام العراقى فى معمل «ميدور»، مقابل فئة لن تقل عن 8 دولارات للبرميل، مشيرا إلى أن حصولها على فئة تكرير أقل من ذلك، يعنى عدم تحقيقها هامش ربح.

وأوضح أن مشتقات التكرير الناتجة، سواء من «ميدور» أو «أموك» سيتم بيعها إلى الهيئة العامة للبترول وتسويق كامل الإنتاج محليا، مرجحا أن يتم ذلك وفقا للأسعار العالمية، إذ أن شراءها بأقل من ذلك سيحقق خسائر لشركتى« ميدور» و«أموك».

وأشار إلى أن «ميدور» و« أموك» تشتريان خام البصرة، من هيئة البترول المصرية، بنفس الأسعار المعلنة من شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، وهى تمثل سعر برميل خام برنت مخصوما منه 1.5 دولار.

ويتوزع هيكل ملكية «ميدور» بين الهيئة العامة للبترول وشركتى «انبى» و«بتروجيت »وبنك قناة السويس، بينما يتوزع هيكل ملكية « أموك» بين «الاسكندرية للبترول» و«مصر للبترول» و«مصر للتأمين» و«الاهلى كابيتال القابضة» و«مصر للاستثمارات المالية» وصندوقى التامينات الاجنماعية للعاملين بالقطاعات العام والخاص والحكومى،ومجموعة شركات بترولية.

كانت «المال» كشفت مؤخرا عن اتجاه هيئة البترول للاستعانة بمعمل «ميدور» لتكرير الخام العراقى، باعتباره أحدث المعامل التابعة لشركة مملوكة لجهات حكومية.

وفيما يخص جدوى إتمام صفقة استيراد خام العراق، فى ظل شراء المشتقات من «أموك» و«ميدور» بنفس السعر العالمى، قال المصدر إن الاتفاق أتاح تسهيلات فى السداد، كما أنه يساهم فى تحقيق كفاءة التشغيل لعدد من معامل التكرير المصرية.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسئول فى وزارة البترول، أن الشحنة الثانية من خام العراق ستصل إلى الموانئ المصرية، الشهر المقبل بحمولة مليونى برميل.

وتبلغ القدرات التصميمية لمعامل التكرير المصرية نحو 38 مليون طن خام سنويا، فيما لا تتجاوز قدراتها الفعلية 26 مليون طن سنويا.

وتستهلك السوق المحلية نحو 75 مليون طن من المشتقات البترولية سنويًّا، وينتج قطاع البترول نحو 50 % من حجم استهلاك مصر من البوتاجاز، و85 % من استهلاك البنزين، و65 % من استهلاك السولار.