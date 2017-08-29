8 دورات تدريبية لرفع كفاءة جمعيات تمويل متناهي الصغر

هبة محمد: يعكف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع، خلال شهور سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر. وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إنه سيتم عقد 8 دورات تدريبية ف





هبة محمد:



يعكف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع، خلال شهور سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر.

وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إنه سيتم عقد 8 دورات تدريبية في إطار السعى لتعزيز الدعم الفني للجمعيات الأهلية العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر، خاصةً الفئة “ج” التي تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه، ليتم ترقيتها إلى الفئة “ب” التي تزيد محفظتها عن 10 مليون جنيه وتقل عن 50 مليون، مشيراً إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستمول انعقاد تلك الدورات.

وتتناول الدورات التدريبة عدة موضوعات هامة منها إعداد مؤسسات التمويل متناهى الصغر، وتأهيلها للحصول على القروض، وكيفية إعداد الملف الائتمانى، والتعرف على المنهجيات المختلفة لتقييم مؤسسات الإقراض، والتفاوض مع المقرضيين، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة هم أمناء الصندوق، والمدراء الماليين، والمسئول المالى بكل جمعية.