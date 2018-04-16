8 حقائق عن صوفيا

المال - خاصتستضيف القاهرة غدا الروبوت «صوفيا»، ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع "Creative Industry Summit" ولمدة أربعة ايام، وفيما يلى 8 حقائق ومعلومات عن الروبوت الذى أصبح حديث العالم خلال الشهور السابقة، وفقا لما تتمتع به من مستوى متقدم من الذكاء الاصطناعى.. صممت شركة «هانسون رو

المال – خاص

تستضيف القاهرة غدا الروبوت «صوفيا»، ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع “Creative Industry Summit” ولمدة أربعة ايام، وفيما يلى 8 حقائق ومعلومات عن الروبوت الذى أصبح حديث العالم خلال الشهور السابقة، وفقا لما تتمتع به من مستوى متقدم من الذكاء الاصطناعى..

صممت شركة «هانسون روبوتيكس» فى هونغ كونغ الروبوت «صوفيا» كى تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى وتصرفاته.

● بدأ تشغيل الروبوت «صوفيا» فى خلال عام 2015، وصممت شكلياً بناءً على الممثلة البريطانية أودرى هيبورن، وتعرف صوفيا بمظهرها وتصرفها الشبيهان بالبشر مقارنة بالروبوتات الأخرى السابقة.

● حصلت الروبوت «صوفيا» فى أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية، لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.

● تعد الروبوت «صوفيا» مثالا حيا على مستقبل التكنولوجيا التى تتبع فى مدينة نيوم المستقبلية التى تأسس بالتعاون بين السعودية، ومصر، والأردن، فى إطار رؤية 2030.أحدث ما توصلت إليه ثورة التكنولوجيا فى مجال الإنسان الآلى.

● تجسد «صوفيا» آخر ما وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعى، لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص وإدارة حوارات، دون ترتيب، والرد على أى تساؤل بدقة وسرعة بديهة، وردود أفعال مطابقة للإنسان، ما تقوم به خلال الملتقى من خلال التفاعل مع الجمهور المشارك.

• مشاركة الروبوت الشهيرة «صوفيا» تمثل إضافة كبيرة لملتقى صناعة الإبداع 2018، ويعد مجال الذكاء الاصطناعى أحد أهم موضوعات المحتوى التى سيتناولها الملتقى فى نسخته الخامسة، والذى يحظى حالياً باهتمام كبير باعتباره أحد المجالات الاستثمارية نمواً على المستوى العالمى.

● شاركت الروبوت “صوفيا” فى عدد كبير من الحوارات مع كبار المشاهير والنجوم، كما شاركت فى اللقاءات الصحفية الخاصة بمجلة ” Elle Magazine”، وشاركت كذلك فى عدد من البرامج التليفزيونية، مثل “صباح الخير بريطانياGood Morning Brititan / World Economic Forum – Davos / Web Summit “، قناة CNBC، برنامج The Tonight Show with Jimmy Fallon، بالإضافة لعدد من المؤتمرات الصحفية، والمتنديات الخاصة بالعديد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، ومنتدى الاقتصاد العالمى.

● حصلت فيديوهات الروبوت «صوفيا» منفردة على اليويتيوب على 62 مليون مشاهدة، و2 مليار مشاهدة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى.