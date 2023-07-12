8 جلسات استماع و126 طلب إحاطة.. حصاد «رياضة النواب» في دور الانعقاد الثالث

كشفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب حصاد عملها بدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد إعلان المستشار حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد.

وأكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تقريرها الصادر اليوم، أن عدد الاجتماعات بلغ 150 اجتماعًا، وعدد الساعات التي استغرقتها اجتماعات ما يقرب من 200 ساعة عمل.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، ناقشت اللجنة عدد 160 طلب إحاطة من إجمالي 223 طلب إحاطة مُحالًا إليها، وأصدرت اللجنة بشأن الطلبات التي ناقشتها 126 توصية تمّت إحالتها للحكومة لتنفيذها.

وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة للجانب التشريعي فقد عقدت اللجنة ثماني جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع استغرقت نحو 29 ساعة عمل، وقد تمت دعوة جميع المعنيين بالشأن الشبابي والرياضي لحضور تلك الجلسات،

منها اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأولمبية – غير الأولمبية)، والأندية الشعبية والجماهيرية،

والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المستثمرين في المجال الرياضي، وخبراء اللوائح والقوانين، الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وناقشت اللجنة ووافقت على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.

فيما يتعلق بموضوعات المناقشة العامة ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من موضوعات المناقشة العامة منها: