8 تريليونات دولار إجمالى القيمة السوقية لأكبر خمس شركات تكنولوجية فى العالم

بلغ إجمالى القيمة السوقية لأكبر خمس شركات تيكنولوجية فى العالم والتى جميعها أمريكية حوالى 8 تريليونات دولار خلال العام الجارى بعد أن ارتفعت أسعار أسهمها خلال عام الوباء لتصل إلى مستويات قياسية بسبب انتشار فيروس كورونا الذى جعل معظم سكان العالم ولاسيما الدول المتقدمة والعديد من بلدان الأسواق الناشئة يعتمدون على تكنولوجيا الاتصالات بعد أن اضطروا للبقاء فى منازلهم والعمل منها أيضا للحد من العدوى من مرض كوفيد 19.

وتصدرت شركة أبل للكمبيوتر والموبايل السمارت قائمة تكنولوجيا الخمس الكبار فى صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم لتقفز قيمتها السوقية لها من حوالى 1.3 تريليون دولار فى يناير من العام الماضى إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار فى 9 فبراير الجارى لتتصدر قائمة الخمس الكبار.

وجاء فى المركز الثانى شركة مايكروسوفت لبرمجيات تكنولوجيا الكمبيوتر وأجهزة المعلومات والموبايلات المتطورة والتى تبلغ قيمتها السوقية حاليا 1.8 تريليون دولار بالمقارنة مع 1.2 تريليون دولار فى بداية العام الماضى.

وحلت فى المركز الثالث شركة أمازون لتجارة التجزئة الإلكترونية والتى بات مؤسسها أغنى ملياردير فى العالم لاستفادتها من كورونا الذى حعلها توصل طلبيات المشتريات من كافة السلع الاستهلاكية للناس فى بيوتهم لترتفع قيمتها السوقية إلى 1.7 تريليون دولار ارتفاعا من أقل من تريليون دولار خلال نفس الفترة.

وزادت أيضا القيمة السوقية فى صناعة تكنولوجيا شركة جوجل التابعة لمجموعة الفابيت لتتجاوز 1.4 تريليون دولار حتى منتصف الأسبوع الماضى بعد أن بلغت حوالى 944 مليار دولار فى يناير 2020 لتأتى فى المركز الرابع. واختتمت القائمة شركة فيسبوك أكبر موقع تواصل اجتماعى فى العالم التى زادت قيمتها السوقية إلى 757 مليار دولار مع تزايد الاتصالات بين الناس حفاظا على التباعد الاجتماعى بالمقارنة مع 598 مليار دولار فى يناير من العام الماضى