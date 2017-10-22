8 بنوك تغازل العملاء بدفع الفائدة مقدماً

❏ عزوف المصارف الحكومية.. و«SAIB» ينفرد بإتاحة منتج متوافق مع الشريعة ❏ الإسكندرية و«SAIB» ومصر إيران يشترطان أقل حد أدنى للاكتتاب عند 1000 جنيه ❏ «مصر إيران» يتيح أعلى فائدة كل 3 أشهر على الشهادة الوحيدة بالسوقهبة محمد ـ هبة حامدرصدت «المـــال» إت

❏ عزوف المصارف الحكومية.. و«SAIB» ينفرد بإتاحة منتج متوافق مع الشريعة

❏ الإسكندرية و«SAIB» ومصر إيران يشترطان أقل حد أدنى للاكتتاب عند 1000 جنيه

❏ «مصر إيران» يتيح أعلى فائدة كل 3 أشهر على الشهادة الوحيدة بالسوق

هبة محمد ـ هبة حامد

رصدت «المـــال» إتاحة 8 بنوك فقط أوعية ادخارية ذات عائد مدفوع مقدماً، تتنوع بين تقديم الفائدة كاملة فى اليوم الثانى للشراء أو دفعها بشكل دورى فى بداية كل فترة زمنية يحددها البنك. وأوضح المسح الذى تم إجراؤه على وحدات القطاع المصرفى، أن البنوك الثمانية هى الإسكندرية، باركليز، المصرف المتحد، «SAIB»، بنك مصر إيران للتنمية، الكويت الوطنى، الأهلى اليونانى، المشرق، فيما عزفت البنوك الحكومية الكبرى عن تقديم الوعاء.

وأتاح بنكان فقط هما مصر إيران للتنمية و«SAIB» شهادتين يدفع عائدهما فى بداية المدة، بينما قدمت البنوك الستة الأخرى ودائع تبدأ آجالها من عام حتى 3 أعوام.

وانفرد بنك «SAIB» بتقديم منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر شهادة لأجل 3 سنوات، بعائد %13.5 يصرف بداية كل عام، كما قدم بنك مصر إيران للتنمية أعلى فائدة على شهادة لأجل 3 أعوام تبلغ %16.5 تصرف دورياً بداية 3 أشهر.

واشترطت 3 بنوك هى الإسكندرية و«SAIB»، ومصر إيران أقل قيمة للاكتتاب فى الوعاء الادخارى عند 1000 جنيه، بينما يعرض بنك الكويت الوطني- مصر، أقصى قيمة للإيداع عند 100 ألف جنيه.