ارتفاع صادرات الرخام والجرانيت 8% خلال أول 4 شهور من 2022

صعدت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 8% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 لتسجل 115 مليون دولار، مقابل 106 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وذكر تقرير للمجلس حصلت «المال» على نسخة منه، أن ليبيا تربعت على قائمة الدول المستوردة للرخام المصرى بقيمة 22.8 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 20.4 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 8.9 مليون دولار، وحلت بعدها فرنسا بقيمة 6.3 مليون دولار، وبعدها الجزائر بقيمة 5.7 مليون دولار.

يشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.