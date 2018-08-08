%8 ارتفاعًا فى أسعار منتجات أكسون موبيل مصر خلال أغسطس

شريف عيسى:أعلنت أكسون موبيل مصر، أمس الثلاثاء، عن أحدث قائمة سعرية لمنتجاتها من الزيوت سواء المعدنية "التخليقية"، وزيوت الدرجات البخارية، والشحومات، علاوة عن المنتجات الخاصة.ورصدت "المال" التغيرات السعرية على منتجات اكسون موبيل مصر عبر مقارنه أسعار هذا الشهر، بأسعار مايو الماضى، والتى شملت زيادا

شريف عيسى:

أعلنت أكسون موبيل مصر، أمس الثلاثاء، عن أحدث قائمة سعرية لمنتجاتها من الزيوت سواء المعدنية “التخليقية”، وزيوت الدرجات البخارية، والشحومات، علاوة عن المنتجات الخاصة.

ورصدت “المال” التغيرات السعرية على منتجات اكسون موبيل مصر عبر مقارنه أسعار هذا الشهر، بأسعار مايو الماضى، والتى شملت زيادات فى الأسعار تراوحت ما بين 7 إلى 8%.

كانت أكسون موبيل قد أعلنت عن زيادة اسعار منتجاتها خلال مايو من العام الجارى عقب اعلان وزارة البترول زيادة اسعار الوقود بنسبة تصل إلى 35%.

وشهدت منتجات الزيوت المعدنية بمختلف العبوات زيادة فى اسعارها بنسبة تصل إلى 8%، فيما ارتفاعت اسعار منتجات زيوت الدرجات البخارية بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 8%.

وقفزت أسعار الشحومات استقرارًا فى اسعار بعض المنتجات خلال أغسطس الجارى، مقارنه بمستويات الأسعار خلال مايو الماضى، وإن كانت بعض المنتجات قد راتفعت بنسبة تصل إلى 4%، للبراميل، والجراكن.

ونمت أسعار المنتجات الخاصة بنسبة تتراوح ما بين 6% إلى 8% على جميع المنتجات، سواء للعبوات الكبيرة، والبرامل ذات الأحجام الكبيرة.

وتوضح الصور التالية أسعار منتجات أكسون موبيل خلال شهرى مايو وأغسطس من العام الجارى:



