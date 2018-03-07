8 % ارتفاعًا فى أسعار فورد خلال مارس

شريف عيسىأعلنت عبد اللطيف جميل امس، وكلاء سيارات فورد، عن احدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأمريكية عن شهر مارس، والتى تضمنت زيادات جديدة فى الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 1% إلى 8%، مقارنه بأسعارها خلال يناير.وشهدت أسعار فورد فوكس سواء السيدان أو الهاتش باك، والمدعومة بمحرك 1000 سى سى ارتفاعاً بق

شريف عيسى

أعلنت عبد اللطيف جميل امس، وكلاء سيارات فورد، عن احدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأمريكية عن شهر مارس، والتى تضمنت زيادات جديدة فى الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 1% إلى 8%، مقارنه بأسعارها خلال يناير.

وشهدت أسعار فورد فوكس سواء السيدان أو الهاتش باك، والمدعومة بمحرك 1000 سى سى ارتفاعاً بقيمة تراوحت ما بين 5900 جنيهاً، إلى 10 آلاف، و900 جنيهاً.

كما ارتفعت أسعار جراند C-Max بقيمة تراوحت ما بين 19 ألفاً، و900 جنيهاً، إلى 35 ألفاً، و900 جنيهاً، بنسبة تباينت ما بين 4% إلى 8%، لتصبح أعلى الطرازات التى شهدت نمواً فى أسعارها خلال مارس.

أما عن فيوجن، وكوجا، فقزتا اسعارهما بقيمة 15 ألفاً، و900 جنيه، بنسبة تراوحت ما بين 2% إلى 3%.

ويوضح الجدول التالى تطور أسعار فورد خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى: