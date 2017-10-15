8 أهداف على أجندة مؤتمر ريادة الأعمال بالإسكندرية

من 24 إلي 27 أكتوبر .. بمشاركة 28 دولةكتب ـ محمد مجدي:تنطلق في محافظة الإسكندرية، يوم 24 أكتوبر الحالى، فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال في صناعة السياحة والضيافة والتراث المصري، برعاية جامعة فاروس، بمشاركة 28 دولة، من أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا، وتستمر فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جامعة "فاروس" بال

من 24 إلي 27 أكتوبر .. بمشاركة 28 دولة





كتب ـ محمد مجدي:

تنطلق في محافظة الإسكندرية، يوم 24 أكتوبر الحالى، فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال في صناعة السياحة والضيافة والتراث المصري، برعاية جامعة فاروس، بمشاركة 28 دولة، من أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا، وتستمر فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جامعة “فاروس” بالتعاون مع شركة سايلنس، على مدار 4 أيام في الإسكندرية.



وحصلت “المال” على أجندة المؤتمر وأهدافه، وأبرز محاوره، من محمد الصايغ، مدير اللجنة الإعلامية بالمؤتمر.



وقال الصايغ إن المؤتمر يهدف إلي إلقاء الضوء على 8 نقاط رئيسية، هي الفرص التنموية والاستثمارية الممكنة في مجال السياحة والضيافة في مدينة الإسكندرية، وتعزيز مبادرات التعاون والتكامل بين صناع القرار وأصحاب الأفكار الريادية، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية والإستفادة من التجارب الناجحة للتنمية المستدامة.



وأضاف الصايغ، ان المؤتمر يهدف أيضا الى إتاحة الفرصة للجهات المعنية لوضع خطط التطوير المتوازن للمواقع السياحية والأثرية بمدينة الإسكندرية، والمساهمة فى دعم ومساندة الشباب من رواد الأعمال فى صناعة السياحة والضيافة ،ودراسة تحديات القطاع السياحى فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور التنمية المستدامة فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضارى فى مصر ،وأخيرا دراسة سياسات وإستراتيجيات الطيران المستدام.



ولفت إلي أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور وهي، ريادة الأعمال كأحد إستراتيجيات إدارة الأزمة في صناعة السياحة والضيافة، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في قطاع السياحة وريادة الأعمال وتمكين المجتمع المحلي لتطوير صناعة السياحة،ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاعات السياحية، وسياحة المدن كتوجه سياحي دولي لإدارة الأزمات.



وتابع أن المحاور تتضمن، تسويق الاسكندرية كمدينة المهرجانات والمؤتمرات ، والعلامات الأيكولوجية “البيئية” في صناعة الضيافة، ومؤشرات الاداء لقياس الأعمال الرائدة في تطوير قطاع السياحة والضيافة، والتعليم كوسيلة لبناء مجتمع داعم للتنمية السياحية المستدامة، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية قطاع السياحة والضيافة.



وأوضح أن تلك المحاور تشمل أيضا، التكنولوجيا الخضراء واستراتيجياتها في قطاع التكنولوجيا الخضراء وإســتراتيجياتها في قطاع السياحة والضيافة، وآليات تحقيق التنمية المستدامة بمدينة الإسكندرية، والإبتكار والإبداع في أساليب وإستراتيجيات التسويق السياحي والفندقي، كذلك المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الســياحية والفندقية وشركات النقل الجوى.

وأشار إلي أن محاور المؤتمر ستتطرق إلي آفاق وسبل تنمية صناعة الضيافة الجوية في مصر، وتقييم سياسات الطيران المستدام والمناخ العالمي، وتطوير أساليب الإرشاد السياحى لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك أســتدامة وحمايــة، وحفـظ، وترميم، وتوثيق، التراث الثقافي، والتطبيقات الإبتكارية في مجال حمالة التراث الثقافي، والتوثيق الرقمي والواقع الإفتراضي لحماية التراث الثقافي.

وستشهد جلسات المؤتمر، مشاركة كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعادلة رجب، نائب وزير السياحة، وبندر بن فهد، رئيس منظمة السياحة العربية، وسعد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العربية، فضلًا عن العديد من رجال الأعمال ومسؤولي السياحة في مصر.