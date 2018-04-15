8 أسهم ترتفع مخالفة اتجاه الثلاثيني والمصرية للاتصالات الأعلى صعودا

منى عبدالباريخالفت 8 أسهم مدرجة على EGX30 الاتجاه العام للمؤشر اليوم لتصعد بنسب تراوحت بين أدنى من 1% و أكثر من 4%، في الوقت الذي تراجع فيه الثلاثيني بنسبة 0.15% إلى 17588.86 نقطة.وتنوعت الأسهم التي ارتفعت بين قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات، والقطاع الاستهلاكي بينما جاء الارتفاع الأكبر م

منى عبدالباري



خالفت 8 أسهم مدرجة على EGX30 الاتجاه العام للمؤشر اليوم لتصعد بنسب تراوحت بين أدنى من 1% و أكثر من 4%، في الوقت الذي تراجع فيه الثلاثيني بنسبة 0.15% إلى 17588.86 نقطة.



وتنوعت الأسهم التي ارتفعت بين قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات، والقطاع الاستهلاكي بينما جاء الارتفاع الأكبر من نصيب سهم المصرية للاتصالات والذي كان من بين الأسهم الأعلى ارتفاعا بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 13.72 جنيه، بإجمالي تداولات 129 مليون سهم على 9.4 مليون سهم.



بينما جاءت الأسهم الثانية والثالثة والرابع على صعيد الارتفاعات هي مجموعة عامر جروب القابضة بارتفاع 2.70% مغلقا عند 0.38 جنيه، بتداولات إجمالية 32 مليون جنيه، بكمية 32 مليون سهم، ثم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بنسبة 2.6% ، عند مستوى 0.79 جنيه، بقيمة تداولات 41 مليون جنيه، بكمية 52 مليون سهم، والسادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية “سوديك” بنسبة 2.28% مغلقا عند 29.60 جنيه، بإجمالي تداولات 21 مليون جنيه، بكمية 718 ألف سهم.

وعلى صعيد الأدنى ارتفاعا جاءت أسهم حديد عز بارتفاع 1% ليغلق عند 29 جنيه، بتداولات إجمالية قيمتها 43.6 مليون جنيه، بكمية 1.4 مليون سهم، ثم الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” بنسبة صعود 0.53% بتداولات قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه، بكمية 16 ألف ورقة.



وأخيرا في الارتفاعات جاء مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بـ 0.33%، عند مستوى 15.34 جنيه، بتداولات إجمالية 1.5 مليون جنيه، بكمية 99 ألف سهم، ثم البنك التجاري الدولي صاحب النسبة الأعلى على المؤشر الثلاثيني بأدنى صعود 0.09% عند مستوى 86.96 جنيه بتداولات إجماليه 12 مليون جنيه بكمية 32 مليون سهم