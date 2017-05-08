791.3 مليون جنيه أرباحًا مستهدفة للقابضة للنقل

- عمومية الشركة تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2017/ 2018 - استمرار مجلس الإدارة لحين صدور قرار التشكيل الجديدالمال - خاصاعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، الموازنة التقديرية عن العام الما

– عمومية الشركة تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2017/ 2018

– استمرار مجلس الإدارة لحين صدور قرار التشكيل الجديد





المال – خاص

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، الموازنة التقديرية عن العام المالى 2017/2018، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستعرض اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود موازنة الشركة القابضة عن عام 2017/2018، الذى يتضمن استهداف الشركة القابضة صافى ربح 791.3 مليون جنيه بنسبة نمو 30% عن المتحقق فى 2015/2016، وإجمالى إيرادات 995.7 مليون جنيه بزيادة 28.6% عما تحقق فى 2015/2016.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة ـ وعددها 16 شركة يتنوع نشاطها بين تداول الحاويات والنقل البحرى والبرى والتجارة الخارجية ـ فيبلغ صافى الربح المستهدف عن العام المالى 2017/2018 لإجمالى الشركات 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 33.5% عن المتحقق فى عام 2015/2016، وتبلغ قيمة الإيرادات المستهدفة نحو 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 88% عما تحقق فى عام 2015/2016.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعض إنجازات مجلس إدارة الشركة خلال الدورة الحالية 2014/2017، والتى تنتهى فى 8 مايو 2017، حيث قررت الجمعية العامة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام استمرار مجلس الإدارة فى عمله لحين صدور قرار الوزير رئيس الجمعية بشأن تشكيل المجلس.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على مجهوداته خلال الفترة الماضية، مشيدًا بمؤشرات أداء الشركة التى تشهد تحسنًا مستمرًا.