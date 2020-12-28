790 مليون جنيه قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بشركة الإسكندرية

سجلت قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة الإسكندرية للتوزيع خلال شهر نوفمبر الماضى 790 مليون جنيه، بزيادة 14 مليونا عن أكتوبر 2020.

وكشفت مصادر فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن تلك القيمة تنقسم لنحو 600 مليون جنيه عن القطاعين المنزلى والتجارى والقطاع الخاص، ونحو 190 مليونا للقطاعات الحكومية والعامة.

وأضافت أن إجمالى نسب تحصيل فواتير الكهرباء الخاصة بالقطاعين المنزلى والتجارى بلغت نحو %98 رافضة الإفصاح عن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى مؤكدة وجود حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها.

وقالت المصادر إنه يتم تحصيل جزء من المتأخرات على الجهات المختلفة بشكل مستمر فى إطار خطة الوزارة لتقليص المستحقات، متوقعة تراجع استهلاك شهر ديسمبرمقارنة بنوفمبر.

وتخطط «الإسكندرية للكهرباء» لضخ 240 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى الجديد (2021-2020) بارتفاع 40 مليونًا عن العام المالى المنتهى.

وتستهدف الشركة إنشاء مركز تحكم بشرق الإسكندرية، إضافة إلى تطوير مركز تحكم وسط الإسكندرية، وتم طرح مناقصة منهما على الشركات العالمية واقتنصتها شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وتم توقيع العقد الذى سينفذ بنظام تسليم المفتاح.

وترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعة من خلال اكتشاف الانقطاع، والعمل على حل المشكلة دون إبلاغ المواطنين عنها.

وتمتلك الشركة 3 مراكز تحكم للكهرباء، أبرزها المركز الرئيسى، وغرب الإسكندرية، ووسطها، ويتبعها عدد من المناطق الصناعية والموانئ.

وتتبع «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2 وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22 والثانية 27.