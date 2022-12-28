79.5 مليون طن إجمالى الإنتاج المحلي من الثروات البترولية خلال عام

كشف تقرير حديث صادر عن قطاع البترول أن إجمالي الإنتاج المحلى من الثروة البترولية سجل خلال عام 2022 حوالي 5. 79 مليون طن، بواقع حوالي 8. 27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 6. 50 مليون طن غاز طبيعي، و 1.1 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

ووفقا للتقرير شهد العام الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً.

ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار على النحو التالى:

تنمية حقول شمال بشروش ( شركة بتروبل/اينى )

وجاء تنمية حقول شمال بشروش ( شركة بتروبل/اينى ) بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 100 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 46 مليون دولار

مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)

و مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب يومياُ من خلال حفر 3 آبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 87 مليون دولار

تنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية

وتنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي حوالي 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7 ملايين دولار.

توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)

وجاءت توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية) بهدف استرجاع 5 ملايين قدم مكعب يومياً من الغازات المُحترقة وذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 43 مليون دولار.